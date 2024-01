Oggi al Parrocchiale di Mezzana. Prato, la Juniores in campo. Arriva un agguerrito Ravenna

Dopo due sconfitte consecutive la Juniores nazionale del Prato cerca il riscatto. Prova a farlo questo pomeriggio alle 15.45 al Parrocchiale di Mezzana contro il Ravenna. L’avversario non è affatto dei più semplici visto che i biancazzurri affrontano la quarta forza del girone E, che precede i lanieri di quattro lunghezze. Una squadra però che sarebbe quasi a pari punti del Prato se i biancazzurri non fossero incappati in un inizio di 2024 da incubo, con due sconfitte contro il fanalino di coda Aglianese e contro il Carpi. La sensazione è quindi quella che il Prato possa fare risultato qualora riesca a ritrovare quella qualità e quell’agonismo che ne avevano contraddistinto la parte finale del 2023. Attenzione però agli ospiti, reduci dal ko a sorpresa per 1-0 in casa contro il Borgo San Donnino. Quindi anche la truppa dell’Emilia Romagna arriverà a Prato con la voglia di tornare ai tre punti.