Oggi alle 14,30, mister Spendolini recupera buona parte degli infortunati. Fano , al "Mancini» arriva l’Olimpia

Dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno, il Fano Calcio prova a riprendere la sua corsa nel campionato di Terza Categoria affrontando questo pomeriggio allo stadio "Mancini (inizio ore 14,30) l’Olimpia Juventus Falconara, formazione di metà classifica che, avendo osservato il riposo nell’ultimo turno, in pratica non gioca dal 7 dicembre scorso. Dall’ultimo allenamento arrivano comunque buone notizie per mister Luca Spendolini alla vigilia di questo incontro. A parte Sabattini e Apezteguia che nell’amichevole contro il Muraglia hanno riportato infortuni muscolari, il tecnico granata ha il resto della truppa a disposizione per cui in alcuni reparti, come il centrocampo, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Dietro il Fano potrà contare sul recupero pieno di capitan Nodari e dunque sulla difesa titolare composta da Guei, Nodari, D’Anzi e Incerti, a centrocampo Palazzi e Niang dovrebbero riprendere il loro posto accanto a Omiccioli e Bianchi, avendo ormai smaltito definitivamente i postumi degli infortuni, mentre in avanti l’unico sicuro al momento è Gueye.

Assenti per infortunio Sabattini e Apezteguia, con Giovannelli tornato dalle vacanze e dunque senza allenamento, mister Spendolini potrà fare affidamento sul senegalese ed eventualmente su Ricci e Giampaoli nel ruolo di prima punta. Per l’altro posto in attacco non è escluso che il tecnico fanese ricorra a qualche giovane che in questi ultimi tempi si è particolarmente distinto per impegno e rendimento.

Si sono disputati prima di Natale tre anticipi di questa 12a di andata: Virtus Castelvecchio-Corinaldo B 1-3, Real Vallone-Real Case Bruciate Montemarciano 1-1, Casa 33 Pesaro-Marotta Maroso Mondolfo 5-2.

