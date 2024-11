Oggi all’Helvia Recina - Pino Brizi. Amadio: "I viola pronti per l’esame con una big»

A Macerata per dare continuità ai risultati: è l’obiettivo del Montefano che ha infilato un pareggio a Chiesanuova e la vittoria interna con il Fano dopo la sconfitta interna con il Monturano Campiglione. "Ci attende – anticipa Peppino Amadio, allenatore della formazione viola – una partita importante contro una della migliori formazioni del campionato, una di quelle realtà con i mezzi per lottare fino alla fine per il il salto di categoria. È una partita in cui non ci mancano le motivazioni". Per Amadio sarà l’occasione di tornare su quello stadio che per sei mesi è stata casa sua. "È vero, è stato un periodo ricco di bei ricordi, ma adesso sono al Montefano e ogni mio pensiero è rivolto alla mia squadra". Dopo la sconfitta interna con il Monturano la dirigenza montefanese ha affidato la panchina viola ad Amadio che al debutto ha conquistato un pareggio sul difficile campo del Chiesanuova. "Chiedo coraggio per la partita di oggi a Macerata dove andremo a fare la nostra gara, massimo rispetto per i biancorossi che giocano un bel calcio. Il nostro compito è cercare di limitare i punti di forza della squadra di casa e mettere qualcosa di nostro". È un periodo in cui il Montefano deve fare i conti con gli infortuni, a lungo la squadra è stata costretta a rinunciare ad alcune pedine: la notizia positiva è che Sindic e Postacchini sono sulla via del recupero. "È stata una buona settimana di lavoro e la squadra è pronta per una buona prestazione. Ogni volta stiamo cercando mettere dentro nuovi concetti". Non è facile prevedere l’andamento del match. "Ogni partita – commenta Amadio – è un discorso a sé, può essere condizionata da episodi, noi dobbiamo scendere in campo con la massima attenzione e concentrazione sin dal primo minuto".