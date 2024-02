Oggi allo stadio dei Marmi. Carrarese e Gubbio promettono spettacolo: "Avversario di qualità»

Carrarese e Gubbio, due delle squadre più in forma del campionato, si affrontano nella sfida con più appeal di questo turno infrasettimanale che mette in gioco il terzo posto del girone. "Ci attende un avversario di grande qualità – anticipa Antonio Calabro – e allenato da un tecnico come Braglia che rappresenta un decano della categoria. Affrontiamo gli umbri nel loro momento migliore, con un passo nelle ultime 8 gare non tenuto neppure dalla capolista Cesena".

La Carrarese torna in campo a distanza ravvicinata e questo comporta inevitabili problemi. "Giocando ogni tre giorni questa settimana diventa più difficile ritrovare le energie psicofisiche – conferma il mister – e anche recuperare i giocatori che erano acciaccati o che hanno accusato problemi sabato. Aspetterò sino all’ultimo per capire chi sta meglio e metterò in campo la migliore formazione possibile al netto di tutte le variabili. L’importante è mantenere un’elevata organizzazione e una certa mentalità. Servirà una gestione “animalesca“ della gara con il “killer istinct“ di chi deve avere la spietatezza di vincere le partite. Quel qualcosa che trasforma un’ottima squadra come la nostra in un gruppo vincente. Il nostro percorso sta regalando riscontri positivi grazie alla disponibilità mostrata sin da subito dai ragazzi ma si possono e devono aggiungere ulteriori step di natura tecnica, tattica e fisica attraverso il lavoro quotidiano".

Questa mattina la Carrarese ha previsto un risveglio muscolare al termine del quale verrà diramata la lista dei convocati che, quindi, resta ancora da definire. Belloni e Grassini difficilmente dovrebbero essere recuperati così come Morosini. Palmieri potrebbe farcela ma nel caso e più probabile che partirà dalla panchina piuttosto che dal primo minuto.