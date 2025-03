Oggi chiude la prevendita. Mancano 100 biglietti al sold out. Ecco i precedenti col pienone

Finalmente lo stadio Tullo Morgagni pieno come un uovo. Con la prevendita, che oggi chiuderà, domenica il colpo d’occhio dell’impianto di viale Roma sarà con il sold out: restano infatti solo 100 biglietti da vendere per arrivare ai 3.450 del tutto esaurito (879 quelli ai tifosi ravennati). Un pubblico che mancava da tempo al seguito dei galletti.

L’ultimo sold out fu mercoledì 14 febbraio 2019 quando sotto la luce dei fari e davanti a 3.500 tifosi il Cesena s’impose 1-2 per poi salire in serie C, coi galletti di Campedelli che evitarono i playout di un punto. Il precedente pienone domenica 21 febbraio 2016 quando il Forlì bloccò sullo 0-0 il Parma davanti a 3mila spettatori. Era il campionato di serie D poi vinto dagli emiliani e col Forlì di Gadda che fu ripescato in C.

La capienza dello stadio è stata notevolmente ridotta dalle norme sulla sicurezza che un tempo erano molto più permissive. Nell’epoca del Forlì di Vulcano Bianchi, coi biancorossi di capitan Luchitta anche in lizza per la conquista della serie B, grazie anche a una tribunetta situata dietro la porta lato via Emilia, si registrarono spesso tra i quattro e cinquemila spettatori; ciò grazie anche ai tanti abbonati, col record del 1978-79 quando furono sottoscritte 1.050 tessere per seguire il Forlì di mister Santarelli e i dribbling ubriacanti del ‘Principe’ Marchini.

Ma il record di presenti, 9.000, risale a domenica 20 aprile 1975 quando il Forlì, allenato da Vavassori e con in campo Salvigni, Scungio, Pagliacci e Cairoli, non riuscì a superare l’Anconitana (0-0) nel big match che decise quel campionato di D.

Detto che il record di sempre risale però alla partita del 12 aprile 1987, con 10mila persone (anche sulla pista), della Nazionale Cantanti col Club Forza Forlì, vanno ricordate le due gare ufficiali interne al Manuzzi di Cesena: il 25 ottobre 1995 22mila anime seguirono la leggendaria sfida in Coppa Italia del Forlì di Bonavita col Milan (che vinse 0-2); il 5 gennaio 2003, sempre a Cesena, il Forlì di Cotroneo se la vide con la Florentia Viola (altro 0-2) davanti a 10mila persone.

Franco Pardolesi