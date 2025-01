Oggi la finale allo stadio di Bastia. Sansepolcro-Cannara vale la Coppa d’Eccellenza

PERUGIA – La finale con la f maiuscola. In campo oggi, alle ore 13,30, allo stadio Degli Esposti di Bastia Sansepolcro-Cannara, ultimo atto della coppa di Eccellenza. La vincente affronterà, negli ottavi nazionali che assegna una promozione in serie D, l’Urbania che, nella finale marchigiana, ha superato 1-0 il Chiesanuova ai supplementari. Di fronte la prima e la seconda forza del campionato. I biturgensi di Antonio Armillei guidano infatti il campionato don 2 punti in più della Narnese e del Cannara di Gianpiero Ortolani. Curiosità, tra i due tecnici c’è grande stima tanto che proprio Ortolani, nella sua esperienza da direttore generale otto anni fa, affidò la panchina del Cannara, in Promozione, proprio ad Armillei. Il tecnico del Sansepolcro ha già conquistato il trofeo quando guidava il Foligno nel 2019. Per i biturgensi è invece la prima finale di coppa di Eccellenza della storia del club. Finale già vinta dal Cannara nel 2004 battendo 5-3 ai rigori la Pontevecchio al Curi dopo il 2-2 al 120’. "Affrontiamo una squadra forte – ha dichiarato Armillei – ma anche noi siamo forti e dovremo dimostrarlo in campo". "Giocare queste finali è sempre un piacere – sottolinea Ortolani – ma le finali bisogna cercare di vincerle". Cannara che vuole riscattare la sconfitta subito lo scorso anno nella finale di coppa di Promozione ad opera della Pietralunghese. Ortolani dovrà fare a meno dell’argentino Enzo Bertaina, mentre torna il fratello Elian. Nel Sansepolcro out, sempre per squalifica, bomber Valori. A dirigere la gara sarà Marco Apuzzo di Terni.