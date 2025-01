Oggi la finale della fase regionale della COPPa ITALIA eccellenza. Al “Ferruccio“ di Seregno la Solbiatese cerca il bis contro il Rovato Vertovese

Oggi pomeriggio alle 15, al “Ferruccio“ di Seregno (stesso palcoscenico calcistico che un anno fa la vide trionfare) la Solbiatese proverà a scrivere un’altra pagina di storia: è in programma una super finale di Coppa Italia Lombardia di Eccellenza con il Rovato Vertovese e la squadra del patron Claudio Milanese cercherà il secondo sigillo consecutivo. Mister Tricarico ha a disposizione la rosa al completo: da Scapinello a Martinez, da Torraca al pilastro di difesa Gabrielli, sono tutti a disposizione per provare lo storico bis, che porterebbe all’ultimo atto nazionale (nella passata edizione la Solbiatese perse 1-0 la finale a Firenze contro il Paternò).

Gli avversari guidano il girone C dell’Eccellenza, a +3 sulla seconda, esattamente come la Solbiatese comanda il girone A su Pavia e Caronnese (+2). La squadra allenata da da Marco Bolis ha superato in semifinale l’Academy Calvairate (0-0 all’andata e 3-1 nel match di ritorno).

Di fronte due società forti, realtà solidissime in campo e fuori e anche in questo caso, come dodici mesi fa, la Solbiatese sarà seguita da moltissimi tifosi, compresi i ragazzi del vivaio, pronti rendere bollente l’ambiente di Seregno.

Il Comitato Regionale Lombardo comunica che i tagliandi d’ingresso per la finale saranno acquistabili alla biglietteria dell’impianto sportivo a partire dalle ore 13.30: 10 euro l’intero mentre i ragazzi sotto 16 anni non pagano.

Alessandro Stella