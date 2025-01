Oggi la ripresa. Zuelli, Guarino e Coppolaro sono da valutare

Ha usufruito di un giorno di riposo, ieri, la squadra azzurra che si ritroverà oggi per preparare il match interno di domenica contro il Brescia. Calabro ritroverà Zuelli, che ha saltato in extremis la partita con la Juve Stabia per un attacco influenzale, ma dovrà monitorare la situazione della difesa. In particolare Coppolaro a Castellammare di Stabia è rimasto negli spogliatoi nell’intervallo a causa di un infortunio al ginocchio patito nei primi minuti di gioco. La sensazione è che si tratti di un problema di poco conto e che il giocatore sia stato fermato precauzionalmente ma non ci sono ancora riscontri strumentali a suffragare questa impressione. Resta da capire, inoltre, se Guarino rientrerà in gruppo e tornerà finalmente a disposizione. Il suo rientro ha subito slittamenti e il giovane centrale è ormai fermo da un mese e mezzo durante il quale ha saltato ben 6 partite. Guarino ritroverebbe, in caso di recupero, proprio quel Brescia contro cui aveva giocato, e molto bene, la sua ultima gara. Nel conto bisogna mettere anche che Oliana è in diffida e al prossimo cartellino giallo verrà squalificato.

Calabro e la società hanno valutato che 5 difensori per 3 posti possano essere sufficienti, anche in considerazione del fatto che Motolese non era mai stato impiegato e che Zanon all’occorrenza può venire arretrato, ma i tre infortuni avuti da Coppolaro negli ultimi due mesi e le condizioni cagionevoli di Guarino potrebbero indurre a riflessioni più approfondite.

Gian. Bond.