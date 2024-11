Oggi la sfida al Recchioni. Arriva il Sora, Bolzan:: "Voglio un gioco audace»

Definirla fondamentale è forse eccessivo ma è chiaro che la sfida di oggi del Bruno Recchioni alle 14,30 contro il Sora assume un peso specifico su questa prima parte della stagione dei gialloblù. Fermana che non è riuscita ancora a vincere in casa in questo campionato, in ultima posizione di classifica e con un successo pieno che manca dalla terza giornata in quel di Ascoli contro l’Atletico Ascoli. Dalla lista dei convocati nelle ultime ore esce un’infermeria che si sta svuotando in maniera significativa con il ritorno tra i convocati dell’attaccante Bianchimano e del leader difensivo Karkalisma ma anche Granatelli e Palmucci oltre a Palumbo che sembra aver smaltito il problema muscolare accusato a Fossombrone. Probabile vedere in campo Bianchimano fin dal primo minuto con Karkalis in difesa. Pesa molto ovviamente la squalifica di capitan Romizi, il faro del centrocampo canarino. Serve la Fermana da sciabola come chiede il pubblico gialloblù e come chiede anche mister Dario Bolzan. "Domani mi aspetto una reazione importante della squadra, a Fossombrone non siamo stati in linea con ciò che vogliamo fare durante l’anno e questo non va bene. E’ vero che mancavano dei giocatori ma il coraggio nel giocare va mostrato a prescindere, già da domani, senza cercare alibi nelle assenze che possiamo avere. Voglio una partita audace, affrontiamo un avversario organizzato e strutturato, che ha gamba e in trasferta è molto pericoloso. Mi aspetto un appoggio importante della città perchè abbiamo bisogno dei tifosi e dobbiamo raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo". Alla luce delle diverse defezioni difficile anche definire l’assetto tattico dei canarini che potrebbero riproporre dal primo minuto Bianchimano (Lomangino in ogni caso pronto) in avanti con Ferretti e Sardo ai lati nel caso in cui si torni al 4-3-3 che ha contraddistinto tutta la primissima parte di stagione. In mezzo il posto di Romizi dovrebbe essere preso, per caratteristiche, da Fontana mentre in difesa ritrova convocazione e maglia da titolare Karkalis. Occhio al Sora che in totale ha fatto più punti in trasferta che in casa (dove non ha mai vinto come i gialloblù) ma che da tre giornate ha affidato la panchina a Massimiliano Schettino, senza trovare la vittoria in queste ultime uscite, pur mostrando buone cose nel doppio pari interno con Chieti e Termoli. Gara affidata al signor Marco Pascali della sezione di Pistoia.