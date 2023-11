Olbia-Lucchese 0-0, buon punto per i rossoneri

Olbia, 5 novembre 2023 - La Lucchese ritorna dalla Sardegna con un punto, che serve sia per la classifica che per il morale, dopo le tre sconfitte consecutive rimediate dai rossoneri nelle ultime gare contro Rimini, Pescara e Pontedera.

Partono subito bene i ragazzi di Gorgone e al 4’ con Guadagni in sforbiciata provano subito a sbloccare il match. Più tardi ci prova anche Russo al 7’, ma il suo tiro al volo termina alto. L’Olbia si fa vedere con Nanni ex di turno, ma la difesa rossonera un po' in affanno riesca a sbrogliare. Al 22’ è Dessena che cerca il gol del vantaggio per i padroni di casa, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. I rossoneri tornano in avanti con Magnaghi al 35’ ma la palla finisce di pochissimo a lato.

Il primo tempo si conclude come era iniziato con i rossoneri in avanti e con russo che direttamente da calcio d’angolo prova a sorprendere Rinaldi. La ripresa inizia ancora con la Lucchese in avanti con Russo che nel giro di pochi minuti prova due tuti che non sortiscono però l’effetto desiderato. I giocatore rossonero è uno dei più ispirato e poco dopo mette al centro un cross dove però non riescono ad arrivare né Magnaghi né Rizzo Pinna. La gara in pratica termina qui con l’Olbia che si fa vedere poco dalle parti di Chiorra e con la Lucchese che alla fine riesce a portare a casa un buon punticino al termine di un match giocato tutto sommato bene.

Giovedì si tornerà di nuovo in campo nella gara di Coppa Italia contro la Spal a Ferrara, ma quello che conta è il match di campionato di lunedì alle 20.45 al Porta Elisa contro la Virtus Entella ed è inutile dire che servirà portare a casa i tre punti. Olbia Lucchese 0–0 OLBIA (4-2-3-1): Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Fabbri (22’ st Montebugnoli); Dessena, Mameli; Contini (21’ st Cavuoti), Biancu (37’ st Zallu), Ragatzu; Nanni (33’ st Scapin). (A disp.: Palmisani, Van Der Want, La Rosa, Incerti, Corti, Zanchetta, Palomba,vuoti, Belloni, Di Nunzio). All. Greco. LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Alagna, Tiritiello, Merletti, De Maria; Gucher, Tumbarello, Cangianiello, Guadagni (19’ st Rizzo Pinna), Maganghi (38’ t Fedato), Russo (34’ st Sueva). (A disp.: Coletta, Berti, Perotta, Toma, Quirini, Djibril, Leone, Yeboah). All. Gorgone. Arbitro: Gangi di Enna. Note: prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione in Toscana; angoli 4-6; ammoniti Dessena, Fabbri, Ragatzu, Magnaghi e Tumbarello; recupero 2’ pt e 5’ st.