Olbia-Pontedera 0-3, granata formato trasferta

Olbia, 17 dicembre 2023 – Il 3-0 all'Olbia è il quarto successo esterno stagionale - per altro consecutivo - del Pontedera, il più ampio come punteggio. La squadra di Canzi, tornato sull'isola da ex per questa ultima trasferta del 2023, si è trovata in vantaggio dopo soli 11' grazie ad un avventato retropassaggio di Zanchetta che ha sorpreso Rinaldi e nella ripresa ha consolidato il punteggio. In avvio di secondo tempo con un bel sinistro di Delpupo che poco oltre il limite dell'area ha infilato la palla nell'angolo alla destra di Rinaldi e poi nel cuore della seconda frazione con un diagonale dalla sinistra di Ianesi che ha messo la sfera sul palo più lontano. Il Pontedera, momentaneamente quinto in classifica con 29 punti in attesa di Lucchese-Carrarese (che si gioca oggi, domenica, alle 20,45) chiuderà girone di andata e anno solare venerdì 22 dicembre ospitando proprio la Carrarese.

OLBIA 0

PONTEDERA 3

OLBIA (4-4-2): Rinadi; Arboleda, Bellodi (36’ st Palomba), Movolese, Montebugnoli; Zallu, Zanchetta (15’ st Contini), Dessena (26’ st Mameli), Biancu (26’ st Larosa); Scapin (1’ st Nanni), Ragatzu. A disp: Palmisani, Van der Want, Incerti, Mordini, Belloni, Fabbri, Gennari. All. Greco

PONTEDERA (3-4-1-2): Vivoli; Espeche, Martinelli, Calvani; Perretta, Ignacchiti, Benedetti (33’ st Fossati), Angori; Delpupo (21’ st Guidi), Ianesi (41’ st Salvadori); Nicastro (33’ st Selleri). A disp: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Paudice. All. Canzi

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Marcatori: 11’ pt autorete Zanchetta; 4’ st Delpupo, 23’ st Ianesi

Note: ammoniti Nicastro, Scapin, Dessena, Selleri, Ianesi; angoli 7 a 5

s.l.