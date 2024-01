"Olimpic Sarteano e Staggia: 2-2 in un testa-coda"

OLIMPIC SARTEANO

2

STAGGIA

2

SARTEANO – Era quasi un testa-coda, però lo Staggia, in cerca di punti utili in chiave salvezza, è riuscito a ottenere un buonissimo pari sul campo di una big. Ospiti in vantaggio con Tuveri, al termine di una azione d’attacco propiziata da Capacci. Pareggio locale dell’immancabile D’Addario al 37’ e sull’1-1 si chiude la frazione. Nella ripresa sorpasso dell’Olimpic Sarteano grazie a Salvadori, però lo Staggia reagisce e conquista il 2-2 con una caparbia incursione del goleador Guarnera. Nel recupero l’Olimpic Sarteano resta in dieci. Non accade altro: è 2-2.