Oltre 500 baby calciatori per Pablito. Scatta la terza edizione del Memorial

di Luca Amorosi

AREZZO

Sei impianti sportivi del Valdarno, tra i quali il Brilli Peri di Montevarchi e il Fedini di San Giovanni Valdarno. Ecco i teatri delle sfide delle 16 squadre giovanili maschili under 14, e delle quattro squadre femminili under 17 (novità di quest’anno). Saranno oltre cinquecento i giovani calciatori e calciatrici a sfidarsi per la terza edizione del "Memorial Paolo Rossi", il torneo calcistico giovanile intitolato all’indimenticabile Pablito in programma da venerdì 6 settembre, fino a domenica 8 settembre 2024, tra Bucine, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno e Badia Agnano.

A sfidare i campioni in carica del Milan, ci saranno Juventus, Roma, Fiorentina, Real Madrid, Porto, Slavia Praga e Fc Dac. A rappresentare le eccellenze del calcio dilettantistico italiano, invece, ci saranno Aquila Montevarchi, Sangiovannese, Terranuova Traiana, Sedriano, Pontevalleceppi, Vigor Senigallia, Castiglione del Lago e Academy Civitanovese. Novità di questa edizione è l’introduzione del torneo femminile, che vedrà sfidarsi Vicenza, Chievo, Freedom e le ragazze dell’Arezzo calcio femminile del presidente Massimo Anselmi.

"Quando abbiamo cominciato con il Memorial non pensavamo di crescere così velocemente – ha commentato Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente della Fondazione Paolo Rossi, nonché presidente della Divisione Serie A femminile professionistica della Figc – Ma ogni volta che chiamiamo qualcuno, che sia un’istituzione o un’azienda o un club, tutti si mostrano entusiasti nel poter contribuire a ricordare il nostro Pablito".

Pubblicato sul sito internet dell’Accademia Italia Paolo Rossi il programma completo della manifestazione. Si parte venerdì 6 settembre alle 9.30 con il Milan in campo a Bucine contro il Castiglion del Lago mentre il Pontevalleceppi affronterà il Montevarchi a Terranuova. Al Brilli Peri ecco quindi l’Academy Civitanovese scendere in campo contro il Terranuova Traiana e la Sangiovannese affrontare in casa il Sedriano. Alle 11 sarà la volta del Porto contro la Vigor Senigallia (a bucine), mentre la Roma affronterà il Real Madrid a Montevarchi, la Fiorentina lo Slavia Praga a San Giovanni e la Juventus il Dac a Terranuova. Poi nel pomeriggio dalle 16 spazio alle altre partite. Il torneo femminile under 17 partirà sabato alle 16 con Vicenza-Arezzo a Badia Agnano mentre alle 17.30 sarà la volta di Chievo Verona Women-Freedom sempre a Badia Agnano che domenica ospiterà alle 9.30 la finale per il terzo posto e alle 11 quella per il primo e secondo posto.