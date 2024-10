Oltrera. Premiata un’icona. Maurizio Pellegrini

Una bellissima serata, degna dell’importanza dell’evento che si stava celebrando. Nei giorni sorsi infatti presso i locali dell’Oltrera a Pontedera, Maurizio Pellegrini, stimato e apprezzato allenatore e direttore sportivo, ha festeggiato i 50 anni di carriera davanti ad un nutritissimo parterre di personaggi del mondo calcistico. Organizzata in maniera impeccabile da Alessandro Frassi, Dimitri Cintellini e Paolo Pastacaldi, con il suo staff, e animata dalla verve di Guido "Guidino" Genovesi (autore anche di una suggestiva poesia per il festeggiato) coadiuvato dal regista Massimo Gabellieri e dal dj Spazialex alla gestione audio-video, la conviviale ha visto infatti la partecipazione di numerosi addetti ai lavori.

Tra i quali, in ordine sparso, gli allenatori Paolo Indiani, Francesco D’Arrigo, Marco Masi e Daniele Zini, l‘agente Fifa di calciatori Andrea Bagnoli, il preparatore dei portieri del Pisa Maurizio Pugliesi, il portiere del Viareggio, nonché vice campione del mondo di beach soccer Andrea Carpita, l’ex capitano del Pisa Emiliano Niccolini, il preparatore atletico Giovanni Bonocore, il responsabile del settore giovanile dell’Empoli Federico Bargagna, il presidente provinciale Figc Franco Marini, i presidenti Vito Consoloni e Simone Taglioli, il segretario Marco Perini, l’assessore allo sport di Vicopisano Andrea Taccola, gli ex assessori al comune di Cascina Luca Menichetti e Andrea Lapi, e tanti altri direttori sportivi e allenatori di tutte le categorie, nonché amici ed ex calciatori di Pellegrini. Al quale l’Us Pontedera ha donato la maglia celebrativa del centenario, e l’Olympique Lione, attraverso Alessandro Catarsi, attuale allenatore della formazione under 19 francese, una maglia del centro di formazione del club.

A tutti Maurizio Pellegrini, visibilmente commosso, ha rivolto un caloroso ringraziamento: "E’ stata un’emozione indimenticabile. Grazie di cuore".