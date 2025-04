Olympia Thyrus e Sansepolcro pareggiano 3-3 in una partita emozionante

OLYMPIA THYRUS 3 SANSEPOLCRO 3

OLYMPIA TYRUS(4-4-2): Quaranta, Siragusa, Dita, Jobarteh, Desantis, Federici A., Poggi(25’st Bernardini), Grassi, Gesuele, Sugoni N(32’st Giubilei), Sugoni M.(A disp. Federici C., Sbarzella, Sugoni A., Miliacca, Cruciani, Angeli). All. Sugoni

VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO(4-3-3): Vassallo, Innocentini, Merciari(1’st Corsini), Petricci, Andreani, Lorenzoni, Bruschi(29’st Mariotti), Brizzi(1’st Quadroni), Bartoccini, Valori, Pasquali(20’st Barculli).(A disp. Vaccarecci, Paoli, Carbonaro, Testerini, Pieracci). All. Armillei

Arbitro: Pannacci di Perugia(assistenti Ottobretti, Batini).

Reti: 29’pt Pasquali, 31’pt Sugoni N., 38’pt Federici A., 7’st autog. Desantis, 18’st Gesuele, 30’st Valori

Note: Ammoniti Poggi, Federici A. Recupero: pt 2’, st 5’.

TERNI - Una partita non adatta ai deboli di cuore, con un finale al cardiopalma. Il Sansepolcro non riesce a credere ai suoi occhi: la capolista al 90’ si ritrovava ad un solo punto dall’Angelana. Passano i minuti di recupero e la formazione di Armillei si ritrova invece, a 180’ dalla fine, a 3 lunghezze dai giallorossi di Recchi. L’Olympia Thyrus si conferma rivelazione del campionato mantenendosi in zona playoff. Il Sansepolcro la sblocca al 29’ quando Pasquali firma la rete dell’1-0. Neanche il tempo di esultare, però, che Niccolò Sugoni sigla immediatamente il pari. La Thyrus, sulle ali dell’entusiasmo, si getta in avanti e, su azione d’angolo, Alex Federici stacca più in alto di tutti, di testa, e firma il 2-1 per i padroni di casa. Nella ripresa, però, il Sansepolcro trova subito il pareggio sugli sviluppi di un’autorete sfortunata del giovane De Santis. Immediata la reazione dei ragazzi di Marco Sugoni che trovano il tris con il solito Gesuele. La Thyrus protesta per un gol non gol di Grassi, con Vassallo che salva i suoi allontanando sulla linea. Secondo i ternani la palla avrebbe varcato la linea. I padroni di casa iniziano a pregustare la vittoria. Da Santa Maria degli Angeli arriva però la notizia del vantaggio dell’Angelana e il Sansepolcro si getta in avanti trovando il gol del pari con Valori. Finisce 3-3, alla fine un punto d’oro per i biturgensi che vedono ancora più da vicino la serie D.

Nicola Agostini