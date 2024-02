Omaggio a Walter Collinelli. Un libro in suo ricordo

Al Forum Tennis di Forlì è stato presentato di recente il volume ‘Walter Collinelli, Piccole tracce di vita‘. Un volume che ricorda l’ex giocatore ed allenatore, in cui la moglie Donatella Barchi ha raccolto poesie, racconti, filastrocche e disegni che rivelano l’aspetto più nascosto di un personaggio indimenticato. Assai popolare nell’ambiente calcistico romagnolo, nato a Civitella nel 1959, Collinelli è scomparso per una malattia incurabile nel 2018 a soli 59 anni. Terzino e centrocampista di buon livello, arrivò sino in Promozione con Civitella, Atletico Valbidente, Santa Sofia, Colonna ’86 e Meldola, dove divise lo spogliatoio con l’amico Alberto Zaccheroni. Dagli inizi degli anni 90, poi, Collinelli divenne una colonna insostituibile del Club Forza Forlì con cui giocò oltre mille partite, punto di riferimento non solo in campo.

Durante la serata di presentazione del libro (104 pagine), a cui oltre alla moglie Donatella e ai figli Silvia e Marco hanno partecipato i compagni di tante partite e avventure, sono state ricordate le sue doti umane, la sua sensibilità, le battute irresistibili e l’amore per la vita e lo sport. Doti che, dopo le panchine con Bertinoro, Sammartinese ed Anglad, lo portarono ad accettare di diventare l’allenatore di quel Nuovo Forlì 1919 che, nel 2006-07, fu tramite tra la scomparsa del Forlì e la sua rifondazione. Una squadra, creata in fretta e furia, che Collinelli riuscì a portare ai playoff di Terza Categoria scrivendo una pagina piccola ma romantica della storia del Forlì Calcio.