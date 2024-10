Omiccioli guida il Fano. L’Alma ingaggia Liepa

Fano Calcio pronto per la gara di domani alle 15 al "Mancini" contro il Babbucce Tavullia. Mister Spendolini ha fatto svolgere ieri l’ultimo allenamento che ha visto presente tutto il gruppo, guidato dal capitano Andrea Omiccioli (foto), ad eccezione di Sidy Niang e Andre Rolon. Il centrocampista senegalese è a riposo (guaio muscolare), mentre il 38enne attaccante argentino è alle prese con una fastidiosa tallonite: entrambi non disponibili per domani. Fa progressi sul piano fisico il cubano Joel Apezteguia, l’attaccante potrebbe fare il suo secondo debutto con la maglia granata dopo quello del 2015/16. Partito anche il campionato provinciale Giovanissimi Under 25 al quale il Fano partecipa con questa rosa allenata da Danilo Diotallevi: Edoardo Andrea Volponi, Andrea Panaroni, William Alex Merli Bohne, Christian Tonelli, Noa Tomassoni, Giacomo Ferri, Francesco Scalisi, Lorenzo Volpini, Josef Scotto Di Fasano, Alan Simoncini, Gabriel Pascucci, Riccardo Englesos, Giorgio Tornati, Alessandro Vagnini, Giacomo Marangoni, Francesco Marangoni, Simone Bellucci, Andrea Pesaresi, Riccardo Gabbianelli, Gabriel Pacetti. Finora due sconfitte e una vittoria sonante per 6-3 contro la Marottese.

Alma. Ancora arrivi in casa dell’Alma Juventus: ieri il lettone Kristaps Liepa, mediano, classe 1998, due anni fa con la maglia del Chieti in D (15 presenze) e lo scorso campionato al San Luca (6 gare 1 gol). Da giovane ha fatto parte della nazionale Under 21 della Lettonia (14 presenze, 1 gol). Poi è arrivato l’attaccante senegalese, classe 2002, Amadou Cissoko proveniente dal Scanzano (Promozione Basilicata), dopo essere transitato anche a Miglionico e al Ferrandina.

s. c.