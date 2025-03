Operazione salvezza. La Pro Patria espugna il campo della Virtus Verona. Amer Mehic vince la sfida con il fratello Dino

La Pro Patria ha aperto una settimana decisiva per le proprie sorti nel campionato di Serie C nella maniera giusta, espugnando di misura il difficile terreno della Virtus Verona. Curiosamente in campo per una gara indimenticabile in famiglia, i fratelli gemelli Mehic, classe 2003: Amer con la maglia della Pro Patria e Dino con quella dei padroni di casa. Dopo una lunga fase di studio in cui sono i cross a farla da padrone da una parte e dall’altra, la partita si sblocca con un fallo di Daffara ai danni di Somma: l’arbitro decreta il penalty a favore della Pro Patria. Dagli undici metri il difensore centrale Alcibiade con la giusta concentrazione non si lascia tradire dall’emozione e sfrutta l’occasione per potere portare in vantaggio i bustocchi. Successivamente è l’estremo difensore scaligero Sibi a superarsi sul colpo di testa di Beretta. Al 4’ della ripresa Barlocco tira di sinistro, con sfera fuori di poco dallo specchio della porta veronese. È poi il portiere della formazione biancoblù Rovida ad essere protagonista di un grande intervento sul tentativo da parte di Fabbro. Al 22’ è Sibi ad opporsi a Beretta, evitando il raddoppio della Pro Patria. Il portiere della Virtus Verona deve poi uscire un minuto dopo ancora su Beretta.

VIRTUS -PRO PATRIA 0-1 (0-1). Marcatori: 29’ pt (rig) Alcibiade (P).

Luca Di Falco