Opes Toscana Calcetto. L’Akatsuki vince di misura. I Diavoli primi e scatenati

Si sono concluse le sfide settimanali dei gironi del campionato Opes Toscana Calcetto. Nel gruppo Castello dell’Imperatore l’Akatsuki ha vinto di misura contro il Manchester Figline Galceti per 3 a 2. Per l’Akatsuki segnano Bertini e Ponzecchi (doppietta), mentre per il Manchester arriva la doppietta di Alfiero ma non basta per evitare il ko.

Un’altra partita combattuta è stata quella tra Black Devils e Autofficina Salva, terminata 2 a 3. Ballini e Meleqi hanno provato a tenere a galla i Black Devils, ma le reti di Biancucci, Marrone e Pascarito hanno sigillato la vittoria per l’Autofficina Salva che mantiene il primato.

Prima posto in classifica anche per I Diavoli dei Balcani, letteralmente scatenati contro i Red Phenomenal. Quello andato in scena è stato un vero e proprio show offensivo de I Diavoli dei Balcani, che hanno battuto il Red Phenomenal con un clamoroso 15-5. Sugli scudi Gega (4 gol), i due Mehdihoxha (5 reti per Adem, 5 per Klajdi) e Metaj, che hanno annichilito la difesa avversaria. Per il Red Phenomenal si segnalano le reti di Castellani (doppietta per Matteo e un gol per Marco), Ciervo e Giordano.

Il Chessea supera Union Birrino di misura con un 4-3 ricco di emozioni. Infine, un Fc Lao Pan straripante annienta lo Sporting Spurs 15 a 6. Mattatore dell’incontro Marotta con 4 gol, seguito da Franci con 3, Donnini, Martinelli, Masserelli e Pasquetti con 2 reti a testa. Per Sporting Spurs, Geron ha segnato ben 5 reti, ma non è bastato a evitare la debacle. A segno anche Brugno.