Ora è ufficiale: Lelli guiderà il Montevarchi. Il tecnico già accolto dal presidente Livi

Confermata la nostra anticipazione: il nuovo allenatore del Montevarchi, il club più antico per fondazione in Toscana, è Nico Lelli (nella foto col presidente Livi), il tecnico più giovane del girone E di serie D con i suoi 30 anni compiuti ad aprile. Reduce da un torneo di prima fascia con il Ghiviborgo, alla fine ottavo con una "rosa" dall’età media molto bassa, il successore di Loris Beoni è stato accolto al Brilli Peri dal presidente aquilotto Angelo Livi.

La nota ufficiale della dirigenza di via Gramsci è arrivata alle 10 di ieri e nel testo di benvenuto si sottolineano le qualità del trainer livornese, a prescindere dall’anagrafe verde. Lelli, in possesso del tesserino Uefa B, ha alle spalle una breve carriera da calciatore e prima di dirigere il team della Lucchesia è stato istruttore nel vivaio della Fiorentina e due anni fa vice di Guido Pagliuca al Siena in Lega Pro. Cifra distintiva del tecnico rossoblù un gioco propositivo e veloce. Giustino Bonci