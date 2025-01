Ora la Robur pensa al secondo posto. Cinque squadre se lo contenderanno

Tre punti: tanti separano la Robur dal secondo posto in classifica, occupato momentaneamente dal Seravezza Pozzi. Cinque squadre, a oggi, sono in lizza per lo stesso traguardo, raggruppate in appena tre lunghezze (sei considerando il Poggibonsi, a-6 dalla squadra di Brando). Con il Livorno capolista indiscusso, con otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, la Robur, nonostante il periodo nero che ha caratterizzato la parte finale del 2024, macchiata da quattro sconfitte casalinghe consecutive, è in piena corsa per posizionarsi alle spalle dei labronici, mentre lo scontro diretto con il Seravezza Pozzi è ormai alle porte (andrà in scena il 2 febbraio, dopo la gara del Franchi con il Ghiviborgo).

Il presente, però, si chiama Flaminia Civita Castellana e domani serve un’altra affermazione. I ragazzi di Abate sono penultimi, ma non per questo la trasferta sarà una passeggiata: la società, con alle spalle una lunga militanza in Serie D, 17 anni, si è mossa molto sul mercato e, tra partenze e arrivi, sono arrivate in rossoblù diverse pedine, tra cui Tascini, attaccante su cui saranno puntati i riflettori.

Vero è che nelle ultime partite il Siena ha ritrovato la solidità difensiva che è sempre stata la sua arma in più (quella bianconera è la miglior difesa del girone, insieme al San Donato Tavarnelle, con 15 reti subite) e, per la gara del Turiddu Madami, anche Semprini, Lollo e Di Gianni – oltre a Farneti di rientro dalla squalifica (i diffidati, adesso, sono Morosi e Galligani) –, ai box da tempo perché infortunati, che potrebbero dare una mano, magari, a partita in corso.

I bianconeri ultimeranno la preparazione a Flaminia Civita Castellana-Siena questa mattina: come la scorsa settimana la seduta di rifinitura si svolgerà allo stadio Franchi, con start alle 11. Successivamente si terrà la conferenza stampa di mister Magrini che svelerà le ultime dal campo e a quali uomini si affiderà domani: in difesa e a centrocampo non dovrebbero esserci grosse novità, per la trequarti il ballottaggio è tra Candido e Masini, davanti Giannetti spera di tornare a vestire la maglia titolare. I tifosi bianconeri intenzionati a seguire Bianchi e compagni al Turiddu Madami possono acquistare i biglietti direttamente domani, ai botteghini dello stadio.