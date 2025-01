"Ora tre partite decisive». Marini carica il Terranuova

"Sappiamo domenica sarà dura, come tutti gli scontri diretti da qui a fine stagione, però ci faremo trovare pronti". Alberto Marini suona la carica del Terranuova, che tra due giorni farà ritorno al Matteini per sfidare il Trestina dell’ex Simone Calori. Il centrocampista classe 1999, che dall’inizio della stagione sta mettendo in fila delle ottime prestazioni, invita i compagni di squadra a non abbassare la guardia in vista dei prossimi appuntamenti. "Cinque risultati utili consecutivi ci hanno permesso di trovare continuità - ha spiegato - confrontandoci anche con squadre strutturate per stare ai piani alti. Questo deve farci capire che possiamo giocarcela con formazioni più importanti della nostra e faremo in modo di tornare a vincere, visto che la vittoria in casa manca dalla partita con il Siena di novembre". Marini si ritiene soddisfatto del percorso in campionato fatto finora, anche se afferma di volersi migliorare soprattutto in fase realizzativa. "Sono contento del fatto che per il momento riesco a fornire gli assist", e può dirlo forte visto che è arrivato a ben 6 da inizio campionato. Adesso l’attenzione è puntata su Trestina, Fezzanese e Ostiamare, match attesissimi perché potrebbero smuovere la zona play-out. "Dobbiamo pensare alle gare di volta in volta - ha concluso - senza tralasciare il fatto che le prossime tre partite saranno tutti scontri diretti dove dovremo dare il massimo".

Francesco Tozzi