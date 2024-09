Orfano: "La Samb può migliorare ancora"

"Ogni domenica sarà una battaglia". Marco Orfano, terzino sinistro classe 2005 presenta così ai microfoni di Pianeta Samb in onda su Radio Azzurra la trasferta della Samb a Notaresco. "Il nostro obiettivo - aggiunge - è quello di vincere e conquistare punti, ma davanti ci troveremo un avversario che come tutti coloro che affrontiamo, disputerà la partita della vita con gli occhi infuocati. Avremo dalla nostra parte i nostri tifosi che ci seguiranno in buon numero anche in Abruzzo. Ci danno una grande carica, una cosa che non si vede in nessuna piazza di Serie D. San Benedetto è una piazza esigente ed il nostro compito è quello di onorare la maglia e portare sempre a casa il risultato. Dobbiamo ancora migliorare tatticamente e tecnicamente ed aspettiamo il pieno "ritorno in campo di Lulli e Guadalupi". L’aver rotto il ghiaccio con i tre punti battendo la Recanatese dà ai rossoblù lo slancio per affrontare al meglio la gara di Notaresco. "Quella di domenica scorsa - spiega - è stata una vittoria importante che ci ha dato una grande carica per lavorare bene e per preparare al meglio le partite future. Contro la Recanatese, nel primo tempo non siamo mai andati in difficoltà, mentre nella ripresa abbiamo attaccato bene trovando il gol del successo. Alla fine i tre punti sono stati meritati". Orfano giudica così il momento rossoblù. "Mister Palladini è molto disponibile sia dal punto di vista umano che calcistico. E questa è una prerogativa molto importante. Solidità e forza devono essere le nostre parole chiave. Ci vuole ancora un po’ di tempo prima di conoscerci alla perfezione ma abbiamo già creato un bel gruppo coeso". Il giovane terzino scuola Lecce, a gennaio lasciò la Samb per passare alla Real Altamura con il ritorno in rossoblù nel mercato estivo. "Ero andato via -spiega Orfano- perché volevo avere più spazio. Ma purtroppo ad Altamura non è stato cosi. Il diesse De Angelis non voleva che andassi via ma sono rimasto in contatto con lui ed una volta che mi ha richiamato ho detto subito di sì". Orfano non è più vincolato con il Lecce e quindi il suo cartellino è di totale proprietà della Samb.

Squadra. Mancherà solo Luca Guadalupi ad Ottavio Palladini per la trasferta di Notaresco. Anche Luca Lulli è completamente recuperato così come capitan Eusepi. Questa mattina classica seduta di rifinitura. Notaresco-Samb sarà diretta da Riccardo Dasso di Genova (Cagiola-Fatati).

Benedetto Marinangeli