ORGANIGRAMMA Escono di scena Giovannini, l’ad Sabatino e l’avvocato Cordisco. Le mosse del presidente. Azzerrato il cda del Cavallino: Manzo è il nuovo amministratore unico del club

Si è riunito nel pomeriggio di ieri il consiglio d’amministrazione dell’Arezzo. All’assemblea dei soci ha partecipato anche Orgoglio Amaranto, in qualità di socio di minoranza. All’ordine del giorno la cessazione dell’attuale CdA e la nomina di un nuovo organo amministrativo. Azzerato il consiglio il presidente Guglielmo Manzo è stato nominato amministratore unico del Cavallino. Lasciano il consiglio Giovannini, l’ad Selvaggio e l’avvocato Cordisco. "Desidero riaffermare l’impegno e la volontà di proseguire nel processo di crescita della società e della squadra e proprio per questo mi impegno in prima persona nel nuovo ruolo di amministratore unico - ha spiegato il presidente Manzo - ringrazio Sabatino Selvaggio per come ha interpretato il ruolo di amministratore delegato in questi anni. Continuerò ad avvalermi delle sue qualità, visto che da qualche settimana ha assunto un compito di primaria importanza nel gruppo New Energy".