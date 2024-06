Organigramma. Nuovo adetto stampa. Il Cavallino riabbraccia. Michele Catalani

Nuovo addetto stampa per la Società Sportiva Arezzo. Nella giornata di ieri il Cavallino ha ufficializzato l’ingresso, e il ritorno, nei propri quadri dirigenziali di Michele Catalani. Già addetto stampa dal 2004 fino al giugno del 2010, negli anni della serie B con Marino, Tardelli, Gustinetti, Conte e Sarri, e in quelli della Lega Pro, Michele Catalani andrà a ricoprire il ruolo di collegamento tra la società di viale Gramsci e la stampa, aretina e non solo nel corso della stagione sportiva che a breve partirà con il ritiro che il Cavallino svolgerà all’interno del centro sportivo di Rigutino.