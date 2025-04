Orvietana supera Figline 1-0: Congiu decisivo nella vittoria

ORVIETANA1FIGLINE0

ORVIETANA: Rossi, Paletta, Mauro, Ricci, Congiu, Berardi (46’ Darboe), Sforza (73’ Marchegiani), Simic, Panattoni (73’ Esposito), Caon, Coulibaly (46’ Bologna)

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Borghi, Cavaciocchi, Noferi (78’ Aprili), Nobile, Rosini (61’ Simonti), Dama (61’ Allushaj), Gozzerini (46’ Mugelli), Torrini, Rufini (73’ Ciravenna). All. Brachi

Arbitro: Spinelli di Cuneo

Reti: 46’ Congiu

Il Figline ci prova ma non basta. La squadra di Brachi dimostra, ancora una volta di mancare in quelle che sono le competenze realizzative. Gioca, con palla a terra, su un terreno impossibile, se può servire da consolazione, con il pacchetto difensivo che conferma la buona organizzazione, ma con gli attaccanti che non riescono purtroppo a concretizzare. Troppo poco per aver ragione di un’Orvietana non bella ma molto più pratica e in condizione di costruire le occasioni (poche) più pericolose. Nei primi dieci minuti illude il gruppo di supporter al seguito prendendo in mano la partita e vanno a concludere due volte con Rufini. C’è Rosini, ex non dimenticato, a fare il quarto in difesa, ci sono Noferi e Torrini a darsi da fare.

L’Orvietana, pian pianino cresce. Sfiora il vantaggio con Mauro e poi lo trova con Congiu allo scadere del primo tempo. Nella circostanza i gialloblù sono poco fortunati. Il gol arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il tiro del centrale difensivo a passare tra una selva di gambe e Pagnini che non può vedere la palla in tempo per poterla fermare. Il Figline, nel corso della ripresa, prova a trovare il pareggio cercando di premere sull’acceleratore ma senza apparire troppo lucido. DIfficile, e forse decisiva la prossima sfida che nel turno infrasettimanale vedrà in campo i ragazzi di Brachi contro il Poggibonsi. Le prossime tre partite ci diranno se i gialloblù riusciranno a mantenere la categoria.

Roberto Pace