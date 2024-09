Osimana, debutto positivo. Mafei ci mette la firma

osimana

2

portuali

0

OSIMANA: Santarelli, Falcioni (17’ st Rossetti), Mosquera, Borgese, Patrizi, Sasso (33’ st Mercanti), Micucci, Fermani, Minnozzi (38’ st Mafei), Buonaventura (28’ st Gigli), Bugaro (25’ st Bellucci). Panchina: Affinito, Marchesini, Tucci, Colonnini. All. Labriola.

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Fabiani (34’ st Galeotti), Lucesoli (7’ st Marzioni), Girolimini (34’ st Catalani), Savini, Rinaldi, Candolfi, Sassaroli, Gioacchini (20’ st Giampaoletti), Santoro, Rragami. Panchina: Agostinelli, Bolletta, Ragni, Altieri, Mascambruni. All. Ceccarelli.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Reti: 36’ st Buonaventura, 44’ st Mafei

Buona la prima dell’Osimana. I senzatesta ci tenevano per tanti motivi a non sbagliare l’esordio in Coppa Italia. Poiché detentori del trofeo di Eccellenza vinto a dicembre contro la Maceratese nella finale di Senigallia, perché il Diana riapriva ai tifosi dopo i sei mesi di squalifica per i noti fatti di Coppa di Massa Martana, perché era il debutto di mister Labriola in panchina. E Patrizi e compagni non sbagliano il debutto con tanto di nuova maglia addosso, quella con i nomi dei 152 tifosi che hanno voluto partecipare al progetto "la maglia dei tifosi" con un’offerta libera. Con un gol per tempo l’Osimana ha la meglio sulla neopromossa Portuali davanti a oltre cinquecento tifosi. È un’Osimana pimpante che va vicina nei primi minuti in due occasioni al vantaggio: con un tiro dalla distanza di Fermani deviato dal portiere in angolo e poi con Minnozzi che a tu per tu con Tavoni non riesce a superarlo. Dall’altra parte ci prova Santoro, ma il tiro è alto. La partita si sblocca al 36’ con Minnozzi che dalla sinistra serve a centro area un indisturbato Buonaventura che di testa beffa un Tavoni non esente da colpe.

Nella ripresa l’Osimana ha più volte sui piedi il pallone del raddoppio anche se rischia quando un cross dalla sinistra di Marzioni non viene sfruttato da Gioacchini che sfiora solamente di testa da ottima posizione. I senzatesta ci provano con Micucci, due volte con il giovane Falcioni, ma non riescono a mettere al sicuro il risultato con Tavoni protagonista di bei interventi.

Solo nel finale i giallorossi trovano il 2-0 con il brasiliano Mafei che all’esordio trova subito la rete servito da Micucci uno dei migliori in campo della squadra di Labriola.

Partita di ritorno in programma al Del Conero il 18 settembre alle 19.

Michele Carletti