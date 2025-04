Osimana e Atletico Mariner pareggiano 1-1: un punto per i mariner

osimana

OSIMANA: Cingolani, Falcioni (1’ st Rossetti), Fermani, Bambozzi, Pigini, Sasso (45’ st De Angelis), Triana, Bugaro (36’ st Cantarini), Mafei, Borgese (32’ st Bellucci D.), Alessandroni (34’ pt Gigli). Panchina: Santarelli, Pierucci, Modesti, Colonnini. All. Labriola.

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci, Luciani, De Vito, Bontempi (19’ pt Eulisi), Kiwobo, Lorenzoni, Panza (40’ st Verdesi), Cialini (44’ st Bonifazi), Picciola (33’ st Sharif), Tassi (25’ st Rodriguez). Panchina: Ponzanetti, Di Filippo, Oddi, Rotta. All. Puddu

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Reti: 5’pt Alessandroni, 10’ pt Tassi

Un punto che serve più all’Atletico Mariner che a un’Osimana che non ha più niente da dire al campionato. Anche il Diana non è "caldo" come al solito, la curva si "anima" soprattutto per i tre squilli del Gallo serviti per stendere la Maceratese.

Anche perché si assiste a una partita quasi da ultimo giorno di scuola, anche se le azioni non mancano, soprattutto nel primo tempo. I due vengono segnati nei primi dieci minuti. La sblocca l’Osimana dopo cinque giri di lancette. Un altruista Triana serve dalla destra a centro area Alessandroni che con un preciso rasoterra beffa Amato. Non si fa attendere la reazione degli ospiti prima con un’incursione di Lorenzoni, poi al 10’ Cingolani recupera con le mani un retropassaggio di un compagno.

È punizione indiretta in area con Tassi che trova l’angolino giusto per il pari. Sempre Tassi due minuti dopo chiama l’estremo difensore gialorosso agli straordinari. Mafei si fa vedere ma Amato lo mura, mentre Bontempi di testa colpisce Tassi che toglie il pallone dalla porta, e poi esce per infortunio. Le due squadre si affrontano a viso aperto con i ‘’senza testa’’ che provano un paio di incursioni di Alessandroni, fermato in fuorigioco, mentre Picciola al 28’ tenta la botta alla distanza.

Risponde Mafei alla mezz’ora con una deviazione sotto porta bloccata a terra dall’estremo difensore ospite. Al 38’ su un errore della retroguardia gialorossa, Tassi serve Cialini non riesce a trovare la porta da posizione invitante. Avvio di ripresa con Tassi al 7’ che tenta la botta volante, fuori di poco, mentre al 16’ Bugaro sfiora la porta. Due minuti dopo Gigli di testa impegna Amato che si rifugia in corner. I ritmi calano, finisce 1-1.