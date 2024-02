Osteria Grande allunga il passo, Cavini firma la vittoria contro lo Sparta Castelbolognese

Una doppietta di Cavini ha permesso alla capolista Osteria Grande guidata da Vito Melotti di battere lo Sparta Castelbolognese e di portare a nove le lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice Solarolo (fermata sul pari dal Casumaro). Restando nella parte sinistra della classifica, nell’anticipo il Castenaso ha impattato 1-1 con la Comacchiese mentre il Felsina ha espugnato 2-1 il campo del Placci Bubano. L’Msp si è aggiudicato 5-1 il derby contro il fanalino di coda Fossolo mentre Junior Corticella e Trebbo hanno raccolto due ottimi pareggi contro Portuense in trasferta (2-2) e Valsanterno in casa (0-0). Nelle zone caldissime, ottimo anche il punto portato a casa dall’Anzolavino sul campo del Mesola: a siglare il pareggio, in pieno recupero, è stata una zampata di Colace.