OTTIMI RISULTATI. La grande gioia del Pontedera Calciando Insieme. Vinti i playoff regionali, ora le finali nazionali La squadra Pontedera Calciando Insieme vince i play off regionali e si qualifica per le finali nazionali del campionato di calcio Paralimpico III° livello. Battuta la Fiorentina ai rigori, si preparano per il terzo anno consecutivo a competere a livello nazionale.