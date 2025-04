Ottimo esordio delle Rappresentative Figc Grosseto nel Trofeo Marco Orlandi

Ottimo esordio delle Rappresentative provinciali Figc di Grosseto nel Trofeo Marco Orlandi. A Paganico i team maremmani hanno sfidato le rappresentative di Arezzo.

La prima partita disputata è stata quella tra le Rappresentative degli Allievi 2009, terminata 0-0. con gli ospiti aretini che hanno fatto vedere le cose migliori sul lato tecnico ma i grossetani hanno risposto con il carattere e tanto cuore e al termine il pareggio ottenuto li ha premiati. Gli ospiti nel primo tempo hanno fallito un calcio di rigore e nei minuti finali hanno colpito la parte superiore della traversa mentre nei secondi finali del recupero della partita i ragazzi di Ciavattini hanno fallito una ghiotta occasione per vincere la partita.

Grosseto: Galloni, Delle Donne, Cinelli, Rotelli, Offarelli, Lenzi, Clases (Fusini), Galbiati, Rinaldi (Visalli), Postiferi (Illiano), Totino. A disp. Daviddi, Boccalini, Costoloni, Baffigi, Schiano, Tompetrini. All. Ciavattini.

Arezzo: Garavino, Comorasu, Cavaliere, Villanacci (Sandru), Manenti, Cioni, Presenti, Marchini, Cerrato (Pratesi), Vignali (Cipriani). A disp. Tanti, Farsetti, Houioui, Visani, Cetarini, Steccato. All. Gallorini.

Nella seconda partita che vedeva la Rappresentativa Giovanissimi 2011 affrontare i pari età aretini c’è stata la vittoria per 2-0 dei maremmani. I ragazzi del selezionatore Pietro Magro sono partiti subito in avanti e nei primi otto minuti hanno messo in ’frigorifero’ il risultato con un gol di Ercolini al secondo minuto e all’ottavo una rete dalla distanza di Ginanneschi.

Grosseto: Cipolloni, Benocci, Zaccariello, Sorrentino (Caccialupi) (Isak), Lenci, Uritescu, Ercolini, Palmieri (Prisco) (Picchianti), Baraldi, Ginanneschi (Perrino), Nodi (Tropi). A disp. Santi, Dumitrascu, Lenzini. All. Magro.

Arezzo: Vitrone, (Mugnai), Landi, Monteiro (Feliziani), Donati (Pieroni), Capponi (Sicuranza), Capaccioli (Silvi), Santopietro, Tassinari (Conti), Macconi Ga. (Sandroni), Franchini, Macconi Gi.

Reti: al 2’ Ercolini, 8’ Ginanneschi.