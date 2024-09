Ottimo esordio per il Poggibonsi a Trestina. Belli ruggisce e va a segno su rigore all’86’

TRESTINA

0

POGGIBONSI

1

TRESTINA (3-5-2): Fratti 6; Sensi 6,5, De Meio 6,5, Bucci 6 (36’ s.t. De Souza 6); Nouri 7, Lisi 6, Tacconi 5,5, Serra 5,5 (15’ s.t Dottori 6), Giuliani 5,5 (15’ s.t. Arduini 6); Ferri Marini 5, Mencagli 5 (27’ s.t. Nuti 5,5). All. Calori 6

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini 6; Cecconi 6, Borri 7, Fremura 6,5, Palazzesi 5,5 (17’ s.t. El Dib 6); Mignani 6, Bigica 5,5 (9’ s.t. Belli 6,5), Mazzolli 6 (32’ s.t. Fracassini 6); Boganini 6,5, Bellini 5,5 (17’ s.t. Vitiello 7), Salvadori 5,5 (9’ s.t. Marcucci 6). All. Calderini 6,5

Arbitro: Rashed di Imola 5

Reti: 41’ s.t. Belli (rig.)

TRESTINA – Debutto in campionato positivo per il Poggibonsi, che si impone a Trestina grazie a un rigore nel finale trasformato dall’ex Belli (oltre 100 presenze in maglia bianconera). Un risultato che punisce gli umbri, al termine di una gara che ha visto i portieri scarsamente impegnati. Nel primo tempo sono i padroni di casa a farsi preferire: al 17’ Mencagli ci prova dal limite ma un difensore devia in angolo, quindi 1’ dopo su corner di Giuliani il pallone perviene a centro area a Serra, ma il tiro è respinto. Al 19’ l’unica conclusione dei primi 45’ degli ospiti, ma Bellini calcia debolmente e Fratti blocca. Episodio destinato a far discutere al 34’: brutta entrata (piede a martello sulla caviglia) di Bigica su Sensi, con l’arbitro che punisce con un’ammonizione il centrocampista giallorosso. Al 35’ occasionissima per il Trestina: Nouri (il migliore in campo) mette al centro un bel pallone, Ferri Marini incoccia di testa da distanza ravvicinata ma non trova la porta. Al 40’ è invece Nouri ad attardarsi al momento del tiro, consentendo ad un difensore di opporsi. Poggibonsi più intraprendente nella ripresa, con Boganini che al 5’ si libera al tiro ma conclude centralmente e lo stesso attaccante che ci riprova al 13’ ma la mira è sbagliata. Il Trestina si fa vedere in avanti al 25’: cross di Nouri e uscita di pugno di Pacini ad anticipare Dottori. Passano 10’ ed è Vitiello a provarci, ma il suo diagonale termina a lato. Al 40’ l’episodio decisivo: Boganini mette in azione Vitiello, che controlla di petto a centro area e viene spinto da Fratti in uscita: l’arbitro fischia il rigore (inutili le proteste dei locali, che reclamano un fuorigioco) che Belli realizza spiazzando il portiere.

Paolo Cocchieri