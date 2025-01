Padel, appuntamento al 9 febbraio. Gli ex campioni della A al Mammut. Da De Rossi a Borja Valero e Di Canio

Gli ex campioni del calcio italiano sono pronti a impugnare la racchetta da padel al Mammut di Modena. Il club di via Ghiaroni della famiglia Galassini accoglierà infatti domenica 9 febbraio dalle ore 10 la terza tappa del ’1 Mobile Grand Slam Vip Padel Show’.

In campo più di 24 ex calciatori di Serie A si daranno battaglia e regaleranno uno spettacolo unico a tutti gli appassionati che potranno entrare a ingresso libero. Tra i tanti volti noti del panorama calcistico che giocheranno da segnalare Daniele De Rossi, bandiera romanista ed ex tecnico giallorosso nella prima parte di stagione, Paolo Di Canio, baluardo della sponda laziale della capitale e da anni opinionista di Sky.

La folta rappresentanza sudamericana sarà guidata da Diego Perotti, German ’El Tanque’ Denis, ’Papu’ Alejandro Gomez e Borja Valero, mentre fra gli ex che hanno indossato la maglia anche del Modena ci saranno Luca Toni e Cristiano Doni. Spettacolo assicurato dunque per la terza tappa del circuito organizzato dall’altro grande ex azzurro Bruno Conti, campione del mondo in Spagna nel 1982 con la Nazionale di Bearzot, dopo le prime due fortunate giornate: la prima tappa si era svolta a novembre al Metpadel di Borgosatollo, in provincia di Brescia, vinta da Luca Ceccarelli in coppia con Simone Pesce, che nella finale hanno avuto la meglio su Stefano Fiore e Giuliano Giannichedda.

Nella seconda tappa, andata in scena a dicembre al Centropadel di San Miniato, in Toscana, Ceccarelli ha fatto il bis, questa volta in tandem con Jimmy Maini, e insieme hanno deciso di devolvere l’intero montepremi da 15mila euro in beneficenza a Fody Fabrics.

Davide Setti