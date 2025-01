Pagelle. Giornata no per Videtta e Giusti. Pereira Lopes stecca la prima

Fantoni 6: Incolpevole sui gol del Ravenna. Per il resto, quando chiamato in causa, risponde presente.

Giusti 5: Costantemente in difficoltà (dal 72’ Robi sv).

Conson 5: Si fa bruciare sul colpo di testa di Manuzzi per il raddoppio giallorosso.

Diana 5,5: Il meno negativo del pacchetto arretrato. (Dal 74’ Matteucci sv)

Videtta 5: Giornata complicata per il classe ‘92, visto che dalla sua fascia di competenza partono tutte le azioni più pericolose del Ravenna nel primo tempo. Peraltro, pare il maggiore responsabile sulla rete di Venturini. (Dal 74’ Galliani sv)

Limberti 5,5: Commette errori, ma senza ombra di dubbio è il più attivo dei suoi. (Dall’84’ Alessandro Rossi sv)

Azizi 5: Invisibile in mezzo al campo. Fa rimpiangere eccome l’assenza di Pizzutelli e infatti Mariotti lo sostituisce all’intervallo. (Dal 46’ Magazzù 5,5)

Remedi 5,5: Ci mette come sempre grinta, fisicità e cuore. Ma contro un rivale del genere non basta.

Alessio Rossi 5,5: Non riesce ad incidere.

Cozzari 5: Lontano parente rispetto a quello ammirato nelle sue prime uscite in biancazzurro.

Pereira Lopes 5: Alla prima da titolare con il Prato stecca. I compagni non lo servono in maniera efficace, ma lui non brilla.

Mariotti 5: Per il Prato una delle prestazioni peggiori da quando siede in panchina. Le varie assenze, oltre al valore dell’avversario, sono solo una parziale giustificazione. La formazione iniziale non convince.