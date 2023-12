Pagelle. Giusti beffato sul gol, poi si riscatta. Bene Biancon. Candido non brilla ma fa l’assist. Galligani glaciale

GIUSTI 6,5 Fuori dai pali nell’occasione del vantaggio dei fiorentini, mette i brividi ai suoi a metà ripresa con un passaggio rischioso per Achy. Ma si riscatta con la grande parata nel finale che risultato determinante.

MOROSI 6,5 Tante sovrapposizioni e altrettanti cross. Alla fine è stanco ma non lesina impegno nella sua consuete discese.

ACHY 6 Avvio molto complicato visto che rischia un giallo dopo una ventina di secondi di gioco. Si riprende col passare dei minuti, crescendo nella ripresa.

CAVALLARI 6 Come il compagno di reparto in avvio è un po’ sorpreso dalla velocità degli attaccanti di casa. Acciaccato.

BIANCON 6,5 Il suo ingresso coincide con la fase in cui la Rondinella non si fa più vedere.

BERTELLI 6 Bada più a difendere rispetto ad altre occasioni.

AGOSTINONE 6,5 Un terzino che diventa un’arma offensiva. Entra per mettere dentro i suoi cross e risulta prezioso specie quando pesca Granado.

BIANCHI 6,5 Sbaglia l‘appoggio che costa il gol del vantaggio degli avversari. Ma per il resto è il solito leone, contrastando e attaccando senza sosta da vero capitano.

LOLLO 6 Perde un paio di palloni pressato dai padroni di casa. Con i ritmi che si abbassano cresce.

HAGBE 7 Meritava la sufficienza piena per il buon impatto. Mezzo voto in più per essersi procurato il rigore con astuzia e caparbietà.

CANDIDO 6,5 (nella foto) In una delle giornata meno brillanti mette la firma sull’assist per il pareggio.

BOCCARDI 7 Torna al gol su azione e ne sfiora un altro. Dietro agli attaccanti è una spina nel fianco.

RAVANELLI SV

RICCIARDO 6 Poco pericoloso anche perché i compagni lo cercano meno.

GRANADO 6 Rientro importante. Peccato per l’occasione non sfruttata.

GALLIGANI 7,5 E’ nervoso perché spesso fermato con i falli. Ma dai suoi piedi nasce sempre qualcosa ed è glaciale dal dischetto.

ALLENATORE MAGRINI 6,5 Non è stata la migliore prova dei suoi. La reazione e la voglia di vincere nonostante il maxi vantaggio in classifica sottolineano la maturità del suo gruppo.

ARBITRO CARESIA 5 Da rivedere il tocco di mano di Falciani nel primo temo. Nella ripresa sventola cartellini, soprattutto ai bianconeri. Espelle invece i due allenatori. Vede bene nell’episodio decisivo.

g.d.l.