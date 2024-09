La Cremonese cede al Palermo: decide nel finale la rete di Roberto Insigne

Si conclude nel peggiore dei modi per la Cremonese l’atteso big-match con il Palermo. La squadra di Stroppa preme a lungo, crea qualche buona occasione, ma non riesce a lasciare il segno e al 31’ della ripresa si vedere trafiggere da una piccante ripartenza della formazione di Dionisi che interrompe le due sconfitte di inizio campionato. Entrambi gli allenatori partono con diverse novità, ma la partita, molto importante per le due squadre, entra subito nel vivo. Il primo spunto è di un motivato Vazquez, ex di turno, mentre al 5’ uno scambio Vandeputte-Antov viene chiuso dal difensore bulgaro con un colpo di testa che finisce alto.

I grigiorossi continuano a tenere le redini del gioco e Sernicola e Zanimacchia provano la conclusione, ma Desplanches non viene chiamato in causa. I rosanero non riescono a replicare e intorno al 20’ torna in evidenza Zanimacchia, che tenta per due volte la battuta a rete, ma il portiere palermitano è attento. Per assistere al primo acuto del Palermo bisogna attendere il 25’, quando Di Francesco prova la conclusione, ma la difesa locale si rifugia in angolo.

Alla mezz’ora, a dire il vero, la Cremonese il gol tanto desiderato lo troverebbe con una conclusione di Majer dalla distanza, ma l’arbitro, che aveva fischiato un istante prima un fallo nell’area rosanero, annulla tutto. Il finale del primo tempo si colora di grigiorosso, ma, nonostante gli spunti di Tsadjout e Majer, la rete difesa da Desplanches rimane inviolata sino all’intervallo. La Cremonese torna in campo con il giusto spirito e nei primi minuti si rende minacciosa con Zanimacchia e Sernicola.

Gli ospiti, però, controllano la pressione dei padroni di casa con attenzione costante e il risultato rimane immutato. Superato il quarto d’ora, arriva il brivido di un botta e risposta tra Tsadjout e Gomes che resta d’un soffio senza esito, ma la delusione dei padroni di casa raggiunge l’apice al 31’, quando i rosanero riescono a sorprendere i padroni di casa con una incisiva triangolazione tra Di Francesco e Insigne che supera Fulignati e costringe la Cremonese ad una incassare la più amara delle sconfitte.

Cremonese-Palermo 0-1 (0-0)

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6,5, Bianchetti 6, Lochoshvili 6; Zanimacchia 6,5 (25’ st Barbieri 6), Collocolo 6, Majer 6,5, Vandeputte 6 (25’ st Johnsen 6), Sernicola 6,5 (39’ st De Luca sv); Vazquez 6,5 (33’ st Bonazzoli 6), Tsadjout 6 (25’ st Nasti 6). A disposizione: Saro; Quagliata; Ravanelli; Falletti; Castagnetti; Moretti; Milanese. All: Giovanni Stroppa 6.

Palermo (4-2-3-1): Desplanches 6,5; Pierozzi 6 (13’ st Diakité 6), Ceccaroni 6,5, Nikolaou 6, Lund 6; Blin 6, Gomes 6,5; Di Mariano 6 (25’ st Insigne 6), Ranocchia 6 (13’ st Verre 6), Di Francesco 6,5 (39’ st Baniya sv); Henry 6 (25’ st Brunori 6). A disposizione: Nespola; Sirigu; Segre; Vasic; Appuah; Buttaro; Peda. All: Alessio Dionisi 6.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 6.

Reti: 31’ st Insigne.

Note: ammoniti: Vandeputte; Blin; Di Francesco – angoli: 8-5 - recupero: 1’ e 6’- spettatori: 9.387.