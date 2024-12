Palladini non si accontenta: "Samb, poco furore"

"Ho rivisto la partita con il Termoli e non mi è sembrato che la Samb sia stata molle". Testi e musica di Ottavio Palladini intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb si vera Tv. "In Molise – aggiunge il tecnico rossoblù – è mancato il furore agonistico necessario per sbloccare la partita. Nel primo tempo non c’è stato e solo dopo avere preso lo schiaffo (il vantaggio del Termoli, ndr) ci abbiamo messo più determinazione. Siamo stati poco incisivi e poco rabbiosi e quando queste prerogative mancano tutto diventa difficile contro una squadra che si difende, mettendosi in dieci dietro la linea del pallone".

Ma potrebbe avere inciso il fatto che la Samb sia partita per Termoli solo domenica mattina?

"La scorsa settimana avevamo parlato in merito a questa ipotesi. Non era una trasferta lunga e quindi si poteva si potevano anche posticipare la partenza. I ragazzi, poi, si erano allenati benissimo. Arrivati al campo, però, abbiamo trovato un’atmosfera strana, quasi da amichevole. Nel pregara mi ero raccomandato di tenere alta l’attenzione perché avevamo tutto da perdere e nulla da guadagnare. L’ambiente in cui abbiamo giocato con lo stadio vuoto e senza tifosi non ci ha giovato, giocandoci un brutto scherzo, facendoci perdere la giusta lucidità ed il nostro solito ardore. La conferma che sotto il profilo della mentalità dobbiamo fare un altro step importante". Palladini elogia, infine, il gruppo a sua disposizione. "Grazie al diesse De Angelis che mi ha dato una grossa mano per capire le problematiche dello scorso anno -è sempre il tecnico rossoblù che parla- siamo riusciti a formare un gruppo sano con giocatori motivati. Tutti i ragazzi lo stanno dimostrando a partire soprattutto da chi finora ha giocato di meno. Guardate Moretti che per scelta tecnica o per motivi di gioco non ha un impiego costante. Ma quando entra dà una grossa mano come D’Eramo e Lulli. E’ un gruppo che mi sta dando ampissime garanzie e che deve continuare a giocare sempre con ardore ed intensità". Questo pomeriggio classico test infrasettimanale con la Juniores. A disposizione di Palladini sono tornati Orsini, Eusepi e Baldassi.

Benedetto Marinangeli