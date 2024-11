Palladini torna in panchina. Samb, Gennari salta il derby

Nuovo esame di maturità per la Samb. Superato brillantemente quello di Isernia dopo il passo falso con l’Avezzano ecco che Eusepi e compagni si trovano di fronte l’Ancona. Un derby dal sapore antico che torna dopo otto anni. Sono complessivamente 23 i precedenti tra Samb ed Ancona in Riviera. E specificatamente 18 gare di campionato, 4 di Coppa Italia e una finale Playoff del girone F di serie D. In campionato il bilancio è favorevole ai rossoblù con 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Le prime due partite disputate a San Benedetto si sono risolte con altrettanti successi dorici. Il 7 maggio 1933, ultima giornata del torneo di Prima Divisione (Terzo Livello) l’allora Anconitana-Bianchi si impose per 2-1 con reti di Baldoni e Silvestrelli ed il momentaneo pareggio di Ciarapica per la Samb.

Il primo aprile 1934, bis biancorosso per 3-0 grazie alla doppietta di Baldinotti e al gol di Taccini. L’ultima vittoria della Samb sull’Ancona è datata 22 gennaio 2012. Era il campionato di serie D con i rossoblù Samb di Palladini che si impongono di misura per 1-0. Il gol vittoria è messo a segno dal centrocampista Gianluca Carpani oggi al Catania. Nell’ultimo precedente e soprattutto dopo 82 anni, l’Ancona torna a vincere a San Benedetto. Era il campionato di Serie C 2016-2017. L’ 11 dicembre i dorici si imposero per 1-0 grazie ad un gol di Marco Frediani che tre anni dopo ha vestito anche la maglia della Samb. Un derby che purtroppo si giocherà senza la tifoseria anconetana ma con quella rossoblù in fermento. Saranno circa seimila le presenze al Riviera delle Palme. La vittoria di Isernia ha spazzato via le nubi che si stavano forando sull’orizzonte rossoblù, riconsegnando ai tifosi una squadra capace di imporre il suo gioco con autorità. Una prestazione da ripetere anche contro l’Ancona. Tra le file doriche c’è l’ex Antonio Martiniello, autore lo scorso anno di nove reti. Oltre a Baldassi out per infortunio, Palladini (che torna in panchina dopo avere scontato i quattro turni di squalifica) potrebbe fare a meno di Mattia Gennari che non ha preso parte alla rifinitura per un problemino al ginocchio e la sua presenza con l’Ancona è in forte dubbio. Per questo motivo, in caso di recupero in extremis dell’ex Nardò, sarà Zini a posizionarsi a fianco di Pezzola con gli under Chiatante e Orfano sulle corsie esterne a difesa della porta di Orsini. Per il resto la formazione sarà quella di Isernia. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

Benedetto Marinangeli