Pallanuoto. I “granchi“ sono vivi. C’è il derby con la Cus

I “granchi“ sono tornati squali. Nessuna crepa per il Nuoto Club Monza: il settebello biancorosso, sette giorni dopo la battuta d’arresto nella piscina della Pallanuoto Bergamo, ha chiuso la porta in faccia alla Bentegodi Verona per 12 a 6. L’ostacolo non era di quelli insormontabili per una squadra capace di vincere 11 incontri di fila. La formazione veronese è penultima con 4 punti. "Con Verona - ammette il vice allenatore Fabio Frison – non abbiamo disputato la nostra miglior partita". La squadra allenata da Stefano Ingegneri, comunque, è tornata vincente giusto in vista del confronto di sabato (ore 15, Centro natatorio Pia Grande) con il Cus Geas Milano, vicino di casa un po’ turbolento. I derby con i “cugini“ sono piuttosto sentiti. La compagine milanese ha pure provato ad assestare alla concorrenza brianzola dei colpi di coda niente male. Monza, però, ha una voglia matta di sfruttare questo doppio turno casalingo per provare la fuga. La partita di sabato, per i “granchi“ è in trasferta. In realtà verrà disputata proprio nella bombonera amica di via Murri, che ospita anche i turni interni del Cus Geas Milano. Il 12 aprile il Ncm affronterà ancora in casa la Mestrina. Ce n’è abbastanza, in caso di colpo doppio, per ipotizzare la conquista matematica del primato (ma non della promozione, che verrà decisa dai playoff) in anticipo. A cinque giornate dal termine, il Ncm ha 36 punti. La Pallanuoto Bergamo è sei lunghezze. La seconda della classe, rilanciata dal successo su Monza, è inciampata nel turno successivo, archiviato con la sconfitta per 12 a 11 timbrata dalla Plebiscito Padova. "Ormai - aggiunge Frison - è quasi arrivato il momento di iniziare il conto alla rovescia".