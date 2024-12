Pallavolo, netto successo in vista della pausa e del prossimo impegno contro la Sales. Il dolce Natale del Club Arezzo: vittoria esterna. I ragazzi di Morelli si impongo in casa del Rufina

Altro successo per il Club Arezzo che si aggiudica per 3-0 l’insidiosa trasferta di Rufina. Avvio di match in sordina per i ragazzi di coach Morelli che dopo l’ottima prestazione di sabato scorso non si fanno trovare altrettanto pronti in questo avvio di partita, Nandesi Luca in difficoltà viene ben sostituito da Salvi che piazza delle giocate importanti, le due formazioni vanno a braccetto fino al 18-18 il set si conclude ai vantaggi con due attacchi vincenti di Amatucci che regalano il 26-24 agli aretini.

Secondo parziale in controllo, i Botoli ingranano la marcia giusta e nonostante una prestazione non brillante regolano gli avversari con un secco 25-20, in campo anche il giovane classe 2009 De Santis al palleggio. Il terzo set vede gli uomini di coach Ricciolini tentare il tutto per tutto per stare aggrappati al match ma i neroamaranto viaggiano dritti verso la meta, un muro perentorio di Ricci mette fine alle speranze dei fiorentini e sigilla il 25-16 finale.

Vittoria da tre punti nell’ultimo match del 2024 per i Botoli che mantengono così la vetta della classifica. "Volevamo terminare il 2024 con un’altra vittoria - spiega il tecnico Morelli - ed i ragazzi sono stati molto determinati nel portare a casa i tre punti: ad eccezione dell’inizio del primo set, la gara non è mai stata in discussione nonostante una più che pregevole prestazione dei nostri avversari. Chiudiamo il 2024 primi in classifica con 10 vittorie su 11 match: il merito di quanto stiamo facendo in questi mesi è di tutto il gruppo squadra. Da parte di tutta la prima squadra ci tengo ad augurare a tutti gli sportivi aretini, e soprattutto ai nostri tifosi ed a tutti i tesserati del club Arezzo un Buon Natale".

Prossimo turno lo scontro in tra le mura di casa con Sales Firenze sabato 11 Gennaio.