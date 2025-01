Pallone d’oro serie c. Il capitano secondo alle spalle di D’Alessio

Non sono bastati 551 voti a Mirco Antenucci per aggiudicarsi il Pallone d’Oro di serie C, assegnato dal portale Affidabile.org coinvolgendo giornalisti e tifosi. Il capitano della Spal si è piazzato al secondo posto assoluto, dietro a Leonardo D’Alessio che quindi si è aggiudicato la prima edizione del trofeo. Il difensore del Milan Futuro ha racimolato la bellezza di 642 voti, mentre sul terzo gradino del podio è salito Dominic Vavassori (attaccante dell’Atalanta Under 23) con 311 voti. Tra i 30 finalisti delle 60 squadre di Lega Pro figurava anche un altro giocatore della squadra di Dossena, Cesare Galeotti. Il portiere classe 2002 si è piazzato esattamente a metà classifica, in quindicesima posizione con 72 voti. Il sondaggio promosso da Affidabile.org ha riscosso curiosità e interesse, tanto che nell’ultima fase sono stati quasi 4mila i tifosi che hanno votato il proprio giocatore preferito.