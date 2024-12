Panchine. Il Gubbio sceglie mister Fontana

Dalle mani di Taurino a quelle di Fontana per cercare di cambiare rotta. Il Gubbio ieri ha annunciato l’ingaggio di Gaetano Fontana, dopo l’esonero di Roberto Taurino. Nato a Catanzaro il 21 febbraio 1970, Fontana arriva nella città dei Ceri dopo l’esperienza nell’ultima stagione sulla panchina del Latina, chiusa con la partecipazione ai playoff. Nella settimana degli esoneri, anche il Sestri Levante ha cambiato mister salutando Andrea Scotto. Ma per il momento i liguri, a differenza degli umbri, hanno optato per una soluzione temporanea. In attesa di scegliere il nuovo allenatore, la squadra è stata affidata a Roberto Russo, il vice di mister Scotto. Tutto questo è successo in poche ore a Gubbio e a Sestri Levante in vista delle gare che il prossimo turno giocheranno rispettivamente contro le emiliano-romagnole Spal e Carpi.