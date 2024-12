PANCHINE. La Cittadella Vis. Modena silura Salmi. United, Cortellini al posto di Beoni

Saltano altre due panchine nel girone del Forlì. La neopromossa Cittadella Vis Modena ha sollevato dall’incarico Francesco Salmi, che paga una prima parte di stagione (5 vittorie e 3 ‘ics’, a fronte di 7 ko), non in linea con le ambizioni della società; i modenesi arrancano in nona posizione in compagnia del Prato, a distanza siderale dalla zona playoff (-10) e solo un punto sopra il perimetro playout. Per la sostituzione di Salmi è pronto Mattia Gori, 33enne ravennate, che ieri ha interrotto il proprio rapporto con la Sanremese. Ex Alfonsine, Correggese, Sasso Marconi e United Riccione, Gori sarà annunciato oggi.

Volta pagina anche lo United Riccione del nuovo patron Jonathan Tranquilli che, rilevato il club dalle mani di Pasquale Cassese, ha subito silurato mister Loris Beoni; ma in questo caso la classifica non c’entra giacchè prima del ko di Piacenza i rivieraschi, attualmente undicesimi, erano reduci da 3 vittorie di fila. Al posto di Beoni ecco Paolo Cortellini, 39enne di Orvieto, già tecnico di Imperia e Termoli. Con Cittadella e United Riccione, salgono a otto le squadre che hanno cambiato guida tecnica; in precedenza la stessa decisione era stata assunta da Ravenna, Pistoiese, Prato, Piacenza (tre volte), San Marino e Sammaurese.

Marco Lombardi