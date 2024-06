Pania-Duprè, una sfida all’ultimo gol. Alle 17 al ‘Franchi’ c’è la finalissima

Ci siamo: il Dudo Casini, torneo organizzato dalla Polisportiva Trieste in memoria dell’appassionato ocaiolo che ne porta il nome, è pronto a incoronare la squadra vincitrice dell’edizione 2024, la ventiduesima di questo appuntamento tanto apprezzato e atteso dai giovani delle Contrade, orgogliosi di indossare su un campo di pallone i colori del proprio rione (per la prima volta, quest’anno, hanno partecipato tutte e diciassette). La cornice della finalissima – calcio di inizio alle 17 – è d’eccezione: sarà infatti lo stadio Artemio Franchi a decretare chi sarà, tra la Duprè (foto in basso) e la Pania (foto in alto), ad alzare al cielo il trofeo. La Duprè ha staccato il pass per l’ultimo atto del Torneo, superando la formazione di Cecco Angiolieri. I ragazzi del Nicchio, campioni in carica e intenzionati a bissare il successo di dodici mesi fa, hanno battuto in semifinale il Camporegio. Le semifinali si sono svolte giovedì sera, negli impianti di San Miniato, davanti a un pubblico calorosissimo che ha riempito le tribune. Per sancire la prima finalista non sono bastati i tempi regolamentari: Cecco Angiolieri e Duprè hanno dato vita a una partita molto combattuta che ha avuto il suo epilogo nel secondo tempo supplementare, quando un grandissimo gol di Debolini, per il 3-1 finale, ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi biancocelesti presenti sugli spalti. Con lo stesso risultato è terminata anche la sfida tra Pania e Camporegio: la squadra dei Pispini, dopo aver subìto la rete dello svantaggio, si è ricompattata, ha rialzato la testa e ha ripreso in mano il pallino del gioco: sono quindi arrivati prima il pareggio, poi il sorpasso e l’urlo di felicità per la conquista della finalissima.