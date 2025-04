Pareggi decisivi nei Gironi C e F: salvezza e lotta per il titolo

Nel Girone C spicca il pareggio a reti bianche tra Lornano Badesse e Radicondoli: un risultato che normalmente darebbe poca soddisfazione ad entrambe le squadre, ma che in questo caso significa la salvezza diretta, visti i tre punti di vantaggio e la superiorità negli scontri diretti rispetto al Donoratico, che non va oltre il 2-2 in casa di una Casolese ormai sicura del secondo posto. Un buon risultato, soprattutto considerata la stagione travagliata vissuta da entrambe le squadre. Pareggio anche nella sfida tra San Miniato e Gracciano: le due squadre si fermano sul 2-2, risultato che serve a poco ad entrambe: i senesi non possono ormai più sperare nei play-off, vista la certezza della ‘forbice’ con la Casolese, in vantaggio di ben 13 punti sulla terza e vincitrice per default degli spareggi senza neanche disputarli, mentre i colligiani, nel loro tentativo di affrontare i play-out dalla migliore posizione di partenza possibile, si vedono superare dal San Gimignano, che batte per 2-0 in trasferta l’ormai ampiamente retrocesso Sant’Andrea. E’ ormai certo che ad affrontarsi nello spareggio saranno proprio le due formazioni valdelsane, anche se la posizione – e quindi il vantaggio di poter giocare in casa e di avere a disposizione due risultati su tre - sarà determinata dagli ultimi 90 minuti della stagione regolare. Pareggio potenzialmente pericoloso, infine, per il Pianella, che nonostante la doppietta di Nassi non va oltre il 2-2 contro il Venturina ed è costretto a fare almeno un punto nell’ultima giornata per evitare il rischio di essere agganciato dal Donoratico, contro il quale sarebbe in svantaggio negli scontri diretti.

Nel Girone F il derby di montagna tra Amiata e Atletico Piancastagnaio si conclude con un pareggio – 1-1 con reti di Andreoni e Magini – che non serve a nessuno: la squadra di Abbadia San Salvatore non è ancora matematicamente salva, e potrebbe essere superata dal Valdichiana, mentre i bianconeri escono definitivamente dalla lotta per il primo posto. Lotta che deve abbandonare anche il Torrenieri, nonostante la vittoria per 2-1 sullo Spoiano: visto il vantaggio negli scontri diretti, l’Acquaviva è campione con 90 minuti di anticipo. Situazione ancora in bilico per il San Quirico, battuto 1-0 dal Tegoleto in una sfida molto discussa, e per il Ponte d’Arbia, che pareggia 1-1 con l’Arezzo e dovrà cercare di evitare la retrocessione diretta nell’ultimo match del campionato, mentre è ininfluente lo 0-0 del Montalcino contro il Quarata.

Marco Brunelli