Pareggio a reti inviolate per la Robur. Prova scialba nella trasferta a Orvieto

ORVIETANA

0

SIENA

0

ORVIETANA (3-5-2) Rossi; Berardi, Congiu, Ricci; Mauro (27’st Caravaggi), Proia, Orchi, Sforza, Lattuchella; Caon, Panattoni (27’st Quintero). Panchina: Formiconi, Vincenzi, Paletta, Fabri, Esposito, Martini, Marchegiani. Allenatore Rizzolo

SIENA (4-3-1-2) Stacchiotti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (21’st Pescicani); Mastalli, Lollo (21’st Ricchi), Farneti (34’st Masini); Boccardi (39’st Biancon); Galligani, Semprini (21’st Ruggiero). Panchina: Giusti, Fort, Hagbe, Carbè. Allenatore Magrini

Arbitro: Castelli di Ascoli (Roselli-Raschiatore).

Note: Ammoniti: Mastalli, Semprini, Mauro, Achy, Cavallari. Recuperi: 0 e 4.

ORVIETO – Un Siena poco in giornata pareggia a reti bianche al Muzi di Orvieto in una sfida equilibrata ma povera di gioco ed emozioni. Il squadra di Magrini, senza Candido out all’ultimo per un problema al costato, aveva iniziato con qualche iniziativa di Boccardi bloccata però dalla difesa di casa. Orvietana pericolosa al 9’ col sinistro di Sforza alto di poco sulla traversa. L’avvio della sfida è comunque soporifero. Un tentativo di animarlo è del duo Semprini-Galligani (14’) ma l’azione sfuma. Buona occasione bianconera qualche minuto dopo ma Mastalli arriva tardi sul cross di Galligani. L’11 senese va al tiro (25’) dopo un’azione delle sue, destro smorzato da Congiu. Dall’altra parte una punizione di Proia è deviata in corner da un attento Stacchiotti. Tanti errori tecnici condizionano la manovra della Robur che non approfitta di qualche palla persa dei biancorossi. Il primo vero tiro verso la porta umbra è di Boccardi (34’) dopo una palla persa in uscita dalla squadra di Rizzolo: sfera a lato di poco. La ripresa è a ritmi ancora più bassi del primo tempo e le occasioni latitano. Magrini inserisce Ricchi, Ruggiero e Pescicani (21’). Pochi minuti prima sul destro di Boccardi era arrivata la seconda occasione della gara per il Siena: Galligani vince un contrasto a metà campo e lancia Boccardi. Il destro del 10 da ottima posizione è deviato da Ricci in corner e l’azione sfuma. Galligani ci prova dal limite, Rossi blocca a terra (18’). L’equilibrio resta sottile e la sensazione è che per sbloccare il match serva un episodio da una parte o dall’altra. Il colpo di testa del neoentrato Quintero è alto di poco (29’). L’Orvietana cresce e il Siena abbassa il baricentro visto che nonostante i cambi i bianconeri sembrano in affanno. Stacchiotti è bravissimo su Proia (38’) che ci prova col sinistro dal limite. Dentro anche Biancon per Boccardi (per permettere il passaggio al 3-5-2) ma è ancora l’Orvietana ad andare vicino al gol con Quintero che non arriva sulla sfera dopo una mischia. La migliore occasione per la Robur arriva al 41’ con Ruggiero che non trova la porta da ottima posizione dopo un’azione di rimessa. E’ l’ultimo brivido.

Guido De Leo