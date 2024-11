Pareggio in rimonta per il Poggibonsi. Mignani decisivo contro l’Orvietana

POGGIBONSI

1

ORVIETANA

1

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib, Martucci, Fremura, Fracassini; Mignani, Borri (84’ Tanganelli), Valori (76’ Massai); Salvadori (54’ Vitiello), Bellini, Belli. A disposizione: Baracco, Pisco, Palazzesi, Simi, Lepri, Castelli. Allenatore: Calderini.

ORVIETANA (4-3-3): Rossi; Martini (63’ Sforza), Mauro, Berardi, Lattuchella (74’ Caravaggi), Ricci, Orchi, Proia (73’ Fabri); Panattoni (84’ Quintero), Caon, Esposito (63’ Manoni). A disposizione: Formiconi, Simic, Albani, Pelliccia. Allenatore: Rizzolo.

Arbitro: Spinelli di Cuneo.

Reti: 54’ Panattoni, 60’ Mignani.

Note: ammoniti Borri, Ricci, Manoni, Sforza, El Dib. Espulso il tecnico del Poggibonsi, Calderini.

POGGIBONSI – In formazione rimaneggiata, i Leoni rimediano con la firma di Mignani al passivo conosciuto contro l’Orvietana. Tutto nel secondo tempo l’1-1 di ieri pomeriggio allo stadio Stefano Lotti. Per l’Orvietana è il primo pareggio esterno stagionale in un ruolino fuori casa che comprendeva tre vittorie e una sconfitta. La carenza di pedine specie in mediana, porta mister Calderini, con una schiera di cinque under fra i titolari, ad avanzare Borri dalla linea difensiva a centrocampo. A disposizione, partendo come da previsioni dalla panchina per poi compiere il debutto, il nuovo ingresso dei Leoni, Massai. Prima frazione a viso aperto, con occasioni su entrambi i versanti. L’Orvietana chiede a gran voce un penalty per un mani in area giallorossa, ma Spinelli di Cuneo, con la sua direzione in stile British a tratti addirittura irritante, invita con ampi gesti a continuare. Il Poggibonsi, pericoloso già in apertura con Belli, si avvicina al vantaggio al 23’ per effetto di una deviazione aerea di Bellini (sfera a lato alla destra di Rossi) su assist da sinistra di Fracassini. Ancora più insidiosi gli ospiti un minuto più tardi. Caon colpisce di testa indisturbato a pochi passi dalla porta, ma Pacini è pronto alla respinta in corner. La ripresa comincia in pratica con l’azione decisiva per l’1-0 dei biancorossi. Caon raggiunge un pallone filtrante - rimostranze locali per un presunto fallo in fase offensiva - e lo porge a Panattoni che insacca: 0-1. Calderini inserisce Vitiello e da lui prende il via la manovra che permette a Mignani, al 60’, di battere a rete e di infilare Rossi con un preciso diagonale: 1-1. Forse una parola di troppo pronunciata da Calderini ha per conseguenza il cartellino rosso a carico dell’ esterrefatto tecnico del Poggibonsi. Michele Beoni, il vice, assume le redini del team. Ancora Vitiello prova a rivelarsi l’uomo in più del Poggibonsi assistendo El Dib che, appostato sulla destra, non inquadra lo specchio. E anche Caon per l’Orvietana manca un bersaglio "facile", angolando eccessivamente il suo tiro. Lo stesso Caon impegna Pacini con un rasoterra. È l’Orvietana a terminare in attacco, ma il verdetto resta di parità.

Paolo Bartalini