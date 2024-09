Pareggio in rimonta per la Pianese: 3-3 nella trasferta a Lucca

Lucca, 25 settembre 2024 – Un punto preziosissimo, dal gusto di vittoria, quello conquistato al Porta Elisa dalla Pianese, capace di rimontare due reti di svantaggio. Il primo squillo della gara è a tinte rossonere, con Fedato, recuperato da Indragoli (8’). Sul rovesciamento di fronte Mignani da posizione defilata spaventa Palmisani, tre minuti dopo, il tiro di Boccadamo viene murato. Al 19’ la Pianese sfiora il vantaggio: una deviazione nega la gioia a Proietto. Al 36’ è la Lucchese a rendersi pericolosa: su cross di Gemignani, Antoni di testa colpisce la traversa. Il gol delle zebrette arriva al 44’: Boccadamo si inventa un filtrante dalla difesa e Mignani trafigge Palmisani. I padroni di casa pareggiano a inizio ripresa: Boer si supera su un colpo di testa di Fedato, ma non può nulla sul tap-in di Gemignani. Ed è proprio un’incornata di Fedato che segna il vantaggio rossonero (7’). Il tris al 17’, con Quirini, di testa, sugli sviluppi di un corner.

La Pianese stavolta reagisce: Mignani viene atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto, Odjer spiazza Palmisani. Dall’altra parte, al 35’, Boer si supera su Selvini. Al 37’ occasionissima bianconera: Falleni serve Mignani, che però non riesce a impattare con il mancino. La squadra di Prosperi resta in 10 per l’espulsione di Odjer (doppio giallo) ma trova comunque il 3-3, grazie al destro al sette di Colombo. Le zebrette accarezzano il colpaccio, ma Mignani in contropiede si vede sbarrare la strada da Palmisani. Nel finale Boer fa il miracolo su Sasanelli.

Tabellino

Lucchese 3 – Pianese 3

LUCCHESE (3-4-2-1): Palmisani; Quirini, Sabbione, Gasbarro; Gemignani (37’ st Ndiaye), Nana Welbeck, Tumbarello, Antoni; Catanese; Saporiti (28’ st Sasanelli); Fedato (28’ st Selvini). Panchina: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Djibril, Magnaghi, Visconti, Botrini, Leone, Moschella, Costantino. Allenatore Gorgone.

PIANESE (3-5-2): Boer; Polidori, Indragoli, Chesti (37’ st Spinosa); Boccadamo, Proietto (15’ st Colombo) Simeoni (15’ st Mastropietro), Odjer, Nicoli (15’ st Da Pozzo); Sorrentino (28’ st Falleni), Mignani. Panchina: Filippis, A. Reali, Pacciardi, S. Reali, Papini, Barbetti. Allenatore Prosperi.

Arbitro: Toro di Catania (Macchi-Marucci; Maccarini).

Reti: 44’ pt Mignani (P), 3’ st Gemignani (L), 7’ st Fedato (L), 17’ st Quirini (L), 23’ st rig. Odjer (P), 46’ st Colombo (P).

Note: ammoniti Saporiti, Chesti, Selvini; espulso Odjer; angoli: 4-1; recupero: 1’ pt e 6’ st.