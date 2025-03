Pari acciuffato in extremis. Il Seravezza non molla mai

TERRANUOVA TRAIANA

1

SERAVEZZA

1

TERRANUOVA TRAIANA: Timperanza, Bega, Saitta, Privitera (81’ Sacconi), Massai (55’ Lischi), Iaiunese (73’ Cardo), Mannella, Marini, Tassi (79’ Zhupa), Cappelli (53’ Senzamici), Degl’Innocenti. (Morandi, Grieco, Petrioli, Dini). All. Becattini.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Sanzone, Menghi, Coly (69’ Lepri), Mosti (56’ Bellini), Bedini (88’ Accorsini), Greco, Paolieri (78’ Cesari), Stabile, Bocci (69’ Sava), Benedetti. (Borghini, Turini, Raineri, Sforzi). All. Brando.

Arbitro: Rago di Moliterno; Pepe-Lemos.

Reti: 48’ Iaiunese (T), 94’ Lepri (S).

TERRANUOVA BRACCIOLINI – Svagata dietro e con poca qualità davanti: così può essere riassunta la prestazione di ieri del Seravezza al “Mario Matteini“ di Terranuova Bracciolini. Contro una squadra che si è chiusa tutta dietro... e che ha ringraziato per le gentili concessioni difensive seravezzine, comunque la squadra di Lucio Brando ha dato dimostrazione di "non morire mai", riagguantando un pareggio che ormai pareva insperato al 94’ col subentrato Lepri che piazza di giustezza col destro, dopo la sponda spalle alla porta di Benedetti, infilando sul secondo palo Timperanza in mezzo ad un’area trafficatissima dove era andato a saltare per l’assalto finale persino il portiere Lagomarsini. Prima però il Seravezza aveva concesso troppo. Già da due partite Menghi, che per tutta la stagione è stato quasi sempre il migliore in campo del Seravezza, sembra come irriconoscibile e commette errori non da lui.

Ieri il gol preso ad inizio ripresa è stata una topica con retropassaggio di Coly e svarione di Menghi sulla pressione di Iaiunese. Lo stesso bomber classe 2006 del Terranuova Traiana nel primo tempo aveva chiamato Lagomarsini ad una paratona... e poi aveva preso palo a porta libera.