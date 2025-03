Pari contro il Luco e poi la festa. La Sansovino vola in Eccellenza. Il San Piero a Sieve vince a Pienza

Ieri si sono giocati alcune gare di recupero di Promozione relativi 12ª giornata di ritorno non disputate il 16 marzo per il maltempo. Sul campo del Pienza il San Piero a Sieve è riuscito a fare l’impresa vincendo 1-0, risultato che gli consente di sperare ancora nei play off. Nei minuti iniziali (14’), la squadra mugellana sblocca subito la gara con Jori che sfrutta un preciso cross di Baroncelli. Dopo il vantaggio la squadra del tecnico Signorini, anche nella ripresa, tiene bene il ritorno del Pienza senza mai rischiare più di tanto. Il San Piero a Sieve era sceso in campo con questa formazione: Sequi, Azzini, Bonifazi, Pozzi, Barzagli, Frilli, Algerino (74’ Fedele), Gori, Jori (65’ Campagna), Baroncelli, Cassai Niccolò (82’ Santilli).

Alle 17 si è giocata l’altro recupero fra la capolista Sansovino e il Luco, terminato in parità 1-1. Una partita delicata con la capolista Sansovino che dopo aver vinto la Coppa Italia, era alla ricerca di un risultato positivo per avere la certezza matematica del ritorno in Eccellenza a due giornate dal termine della regular season dopo questo recupero. Al vantaggio iniziale (28’) realizzato da Vasseur, nella ripresa al 52’ il Luco con Niccoli ha ristabilito le distanze. Con gli inserimenti effettuati nella ripresa dal tecnico Lucchesi a difesa del risultato, la Sansovino ha iniziato la festa allo stadio "Le Fonti" per il ritorno in Eccellenza, campionato che mancava dal 2016. Il Luco era sceso in campo con questa formazione: Falsettini, Satta, Marucelli, Buzzigoli, Pelagatti (72’ Parri), Guidotti, Turini (65’ Urzetta), Rossi, Niccoli (84’ Ballerini), Trotta (80’Farina), Privitera (69’ Giannini).

Questa la nuova classifica del girone "C" di Promozione, con Rufina e Dicomano con 1 partita in meno. Sansovino 60 punti, Casentino Academy 53, Fiesole 45, San Piero e Pontassieve 43, Rufina 42, Montagnano 41, Settignanese e Pienza 37, Alberoro e Luco 36, Chiantigiana 32, Subbiano 29, Dicomano 28, Viciomaggio 26, Torrita 16.

Giovanni Puleri